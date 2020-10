Dopo il caos dell’annuncio e del rinvio di settembre, l’arrivo di The Americans su Prime Video è finalmente ufficiale: lo spy thriller di Joe Weisberg sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon dal 22 ottobre 2020. Davvero una buona notizia per chiunque debba ancora scoprire una tra le serie tv più celebrate del decennio, un racconto esaltante e multisfaccettato delle vicende di Elizabeth e Philip Jennings, spie russe del KGB in missione sotto copertura a Washington durante gli spinosi anni della guerra fredda.

Ritrovare questo inestimabile gioiello della serialità è una scommessa già vinta anche per chi è legato da anni alle precarie vite dei Jennings. Eppure trovare il tempo per un rewatch completo nel quadro sempre più ricco delle nuove uscite di ottobre può essere complicato. Perché non affidarsi a IMDb, dunque, e dedicarsi a una maratona lampo di The Americans in base alle indicazioni del sito sui migliori episodi della serie? Eccoli, elencati in ordine crescente (e con qualche spoiler).

4×04 – Cloramfenicolo

L’inizio della quarta stagione di The Americans ruota attorno all’importanza crescente di un’arma biologica e, nel quarto episodio, culmina con l’inevitabile contagio di Philip, Elizabeth e William. I tre si trovano dunque costretti a trascorrere 36 ore in quarantena in un appartamento segreto per evitare di infettare familiari o collaboratori. Il momento emotivamente più intenso resta comunque la conclusione dell’episodio: Nina sogna di lasciare la sua cella, ma la dura realtà svela un esito opposto, ossia la sconvolgente esecuzione della donna.

3×09 – Il Cacciatore di Androidi

Il nono episodio della terza stagione – il cui eloquente titolo originale è Do Mail Robots Dream of Electric Sheep? – pone Philip ed Elizabeth dinanzi alla necessità di riparare il robot della posta dell’FBI, di cui fino a quel momento si sono serviti per recuperare preziose informazioni con la collaborazione di Martha. La coppia, dunque, si infiltra nel laboratorio incaricato della riparazione. Qui Elizabeth incontra l’anziana Betty, con la quale scambia racconti di vita e cui alla fine permette di morire con un’overdose di farmaci cardiologici.

2×13 – Echo

Il finale della seconda stagione segna un cambio di passo per la serie. È nel corso di questo episodio, infatti, che Jared ammette di aver ucciso la sorella e i genitori, questi ultimi contrari a un suo arruolamento nel KGB. La notizia, per quanto sconvolgente, si rivela però la miccia di una nuova bomba, la cui potenziale esplosione può mandare in pezzi l’unione di Philip ed Elizabeth. La stagione successiva erode in modo lento e costante l’equilibrio della coppia: il Centro vuole reclutare Paige, ma la madre e il padre hanno opinioni opposte in merito.

6×08 – Un Passo Indietro

Il terzultimo episodio di The Americans si ricorda ancora come una delle tappe più impegnative della serie, poiché mette la coppia protagonista su una potenziale rotta di collisione. Philip rivela a Elizabeth di averla sorvegliata e di aver fatto rapporto sulle sue attività e, per quanto sconvolta, Elizabeth fa tesoro di questa rivelazione. È infatti dalle parole di Philip che trae la forza di mettere in discussione gli ordini di Claudia, affrontandola a muso duro fino a ottenere la verità.

3×10 – Stoccata

The Americans ha sempre posto grande enfasi sul desiderio dei Jennings di tenere i figli all’oscuro delle proprie identità e delle occupazioni. Il lento, costante tentativo di Paige di far luce sulle oscurità di Philip ed Elizabeth è dunque fonte di perenne tensione sia per gli stessi personaggi che per il pubblico. A segnare la svolta nei rapporti tra Paige e i genitori e, più in generale, nell’incedere della serie, è la pretesa della ragazza di conoscere la verità. Scoprirla è il primo passo verso una nuova consapevolezza e la vita che costruisce passo passo fino al finale di serie.

1×13 – Il Colonnello

Il primo finale di stagione mescola le carte di The Americans in più di un senso. Philip ed Elizabeth chiedono il trasferimento di Claudia, una handler con la quale i rapporti si mantengono poco cordiali, e rischiano di essere scoperti dopo una missione fallita. L’agente Stan Beeman spara a Elizabeth, causandone una momentanea sparizione dalle scene, e Paige inizia ad avvertire una curiosità irrefrenabile per i misteri celati dai genitori.

5×06 – La Grande Guerra Patriottica

I rapporti tra Philip ed Elizabeth si fanno ancora più ostili nel momento in cui l’uomo mette a repentaglio l’intera missione della coppia. In questo episodio Philip rompe con Kimberly – raccomandandole inoltre di non visitare mai un paese comunista – per proteggere la ragazza, alla quale ormai si sente profondamente legato, privandosi però di una preziosa fonte di informazioni.

6×07 – Harvest

Il settimo episodio dell’ultima stagione di The Americans porta l’adrenalina alle stelle. Philip ed Elizabeth sono più lontani che mai: lui ha ormai rinunciato alla sua vita da spia, lei è ancora ferocemente fedele nei confronti della Madre Russia. Eppure è proprio Philip a mollare tutto e correre a Chicago per andare in soccorso della moglie in pericolo, dimostrando di nutrire ancora un profondo senso di amore e protezione. Che le cose si stiano mettendo male, comunque, è evidente. È in questo episodio che Stan inizia a convincersi che siano proprio i Jennings le spie sulle cui tracce si trova da tempo.

6×09 – Jennings, Elizabeth

Il penultimo episodio della serie accresce smisuratamente il coinvolgimento del pubblico ponendo la protagonista dinanzi a un bivio di cui non è neppure consapevole. Qui Elizabeth mostra più di un segnale di cedimento rispetto alla sua ferrea devozione alla missione, evitando di uccidere Nesterenko e anzi rendendo noto il complotto ai suoi danni. Sul finire dell’episodio Elizabeth arriva inoltre allo scontro frontale con Paige, più una collisione generazionale che un litigio su divergenti punti di vista.

6×10 – Inizio

Per IMDb – e chiunque abbia amato ogni istante del percorso dei Jennings – l’ultimo episodio segna la magistrale conclusione di una serie irripetibile. È il momento della resa dei conti, e non soltanto per Philip ed Elizabeth, costretti a ignorare i richiami del cuore e ascoltare invece la mente, grazie alla quale riescono a garantirsi la sopravvivenza. Lo è anche per Stan, un personaggio complesso ma in cui prevale un’umanità insopprimibile, e per Paige ed Henry Jennings, finalmente – e sorprendentemente – liberi dall’eredità pesante di genitori che potrebbero non rivedere mai più.

Le sei stagioni di The Americans arrivano su Prime Video il 22 ottobre.