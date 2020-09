Dopo aver passato in rassegna le proposte di Netflix, Sky e Apple TV+, è il momento di scoprire le nuove serie tv su Prime Video a ottobre 2020. Anche per la piattaforma streaming di Amazon l’autunno parte con un mare di novità. Si comincia il 2 ottobre con Savage x Fenty Show, Vol. 2, un fashion show unico per celebrare la nuova collezione autunnale 2020 creata da Rihanna e che combina la sfilata di modelle, attrici e ballerine con le performance speciali di star dell’hip-hop come Travis Scott, ma anche Bad Bunny, Ella Mai, Miguel, Mustard, Roddy Ricch e Rosalia.

Tornano in scena anche volti noti del Savage X Fenty Show: Bella Hadid, Big Sean, Cara Delevingne, Christian Combs, Normani e Paloma Elsesser. Al loro fianco le new entry Lizzo, Demi Moore, Erika Jayne, Gigi Goode, Irina Shayk, Laura Harrier, Paris Hilton, Rico Nasty, Shea Couleé, Willow Smith Chika, Miss 5th Avenue, Jaida Essence Hall e molte altre, testimonial della collezione autunno 2020 di Savage X Fenty.

Il 2 ottobre arriva su Prime Video con un episodio a settimana anche la prima stagione di The Walking Dead: World Beyond, creata da Scott M. Gimple e Matt Negrete e interpretata da Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella e Julia Ormond. Li affiancano guest star come Natalie Gold (Lyla); Al Calderon (Barca); Scott Adsit (Tony) e Ted Sutherland (Percy). La serie racconta la prima generazione cresciuta nello scenario zombie-apocalittico. Alcuni diventeranno eroi, altri i cattivi, ma alla fine tutti cambieranno per sempre, cresciuti e consolidati nelle loro identità, buone o cattive.

Si passa poi al 23 ottobre per la seconda stagione di NOS4A2, la serie basata sul romanzo di Joe Hill. Questa nuova tornata riprende otto anni dopo gli avvenimenti accaduti nella prima stagione. Vic McQueen (Ashleigh Cummings) è più determinata che mai a distruggere Charlie Manx (Zachary Quinto) che, dopo essersi confrontato con la propria mortalità, ritorna assetato di vendetta nei confronti di Vic. Questa volta si concentra sulla persona a lei più cara, il figlio di otto anni, Wayne. La gara per l’anima di Wayne porta Vic e Charlie ad affrontare gli errori del proprio passato per riuscire ad assicurarsi il futuro del bambino.

Tra le novità in arrivo a ottobre su Prime Video anche Utopia, remake dell’omonima serie britannica, scritta e prodotta da Gillian Flynn. Si tratta di un conspiracy thriller in otto episodi e la storia gira intorno a un gruppo di appassionati di fumetti conosciutosi online grazie all’ossessione comune per una graphic novel, apparentemente di finzione, intitolata Utopia. Ian (Dan Byrd), Becky (Ashleigh LaThrop), Samantha (Jessica Rothe), Wilson Wilson (Desmin Borges) e Grant (Javon Wanna Walton) saranno capaci di portare alla luce messaggi nascosti nelle pagine di Utopia che predicono una minaccia per l’umanità.

ll gruppo affronterà così un’avventura che li porterà a ritrovarsi faccia a faccia con la famosa protagonista del fumetto, Jessica Hyde (Sasha Lane), la quale si unirà alla missione per salvare il mondo celando lei stessa altri segreti. Nel cast figurano anche John Cusack – per la prima volta membro fisso in una serie televisiva – (Dr. Kevin Christie), Rainn Wilson (Dr. Michael Stearns), Farrah Mackenzie (Alice), Christopher Denham (Arby) e Cory Michael Smith (Thomas Christie). Il debutto della serie è atteso il 30 ottobre.

Al via il 30 ottobre anche Truth Seekers, comedy soprannatuale in otto episodi, scritta da Simon Pegg, Nick Frost, Nat Saunders e James Serafinowicz. Il mondo misterioso, pieno di minacce e mostri nascosti di Truth Seekers unisce il comico e il terrificante per raccontare di un gruppo di investigatori paranormali che si ritrovano per filmare e condividere online degli avvistamenti di fantasmi. Con il passare del tempo queste apparizioni si fanno sempre più frequenti e inquietanti: chiese, bunker sotterranei, ospedali abbandonati si ritrovano infestati da fantasmi, che i Truth Seekers identificano sfruttando vari aggeggi casalinghi.

Le terrificanti esperienze vissute dai protagonisti diventano addirittura mortali, nel momento in cui si ritrovano a indagare su una cospirazione che potrebbe causare l’Armageddon per l’intera razza umana. Il cast della serie comprende Nick Frost nel ruolo di Gus, Simon Pegg nei panni di Dave, Samson Kayo nel ruolo di Elton, Malcolm McDowell nei panni di Richard, Emma D’Arcy nel ruolo di Astrid, mentre Susan Wokoma interpreta Helen.

Tra le novità del 30 ottobre anche The Challenge: ETA, docuserie narrata da alcuni degli esponenti politici più rilevanti nella storia recente della Spagna, tra i quali gli ex primi ministri Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero e Mariano Rajoy, tutti impegnati nel contrasto all’ETA sia con mezzi politici che attraverso le forze di polizia.

The Challenge: ETA si fa strada nella storia del gruppo separatista basco anche attraverso le testimonianze degli ex Lehendakaris Garaikoetxea e Ardanza, di Fernando Almansa (ex capo della casa reale), di giornalisti, alti funzionari della polizia militare spagnola. Grazie a oltre 80 interviste si racconta uno degli eventi più tragici della storia recente spagnola, rivelando la reale portata di decenni di attività terroristica che ha provocato più di 800 morti.

Le serie tv non Amazon Original disponibili su Prime Video a ottobre sono invece Law & Order (stagioni 10-20, dal 1° ottobre); American Dad (otto stagioni, 5 ottobre); Grey’s Anatomy (stagione 15, 5 ottobre).