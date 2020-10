Il nuovo singolo di Mina e Fossati è Ladro e sarà disponibile in radio da venerdì 16 ottobre mentre è già disponibile in digitale.

Ladro è il nuovo brano estratto dall’album di inediti Mina Fossati, pubblicato il 22 novembre scorso, certificato disco di Platino. Da questo progetto che nasce dalla collaborazione tra due voci importanti del panorama musicale italiano, viene estratto adesso un nuovo brano in duetto.

Le atmosfere r’n’b di Ladro ci presentano una libertà da riscoprire, la libertà più bella che nutre l’anima e porta ad una liberazione. Come spiega Ivano Fossati: “A volte le donne, con coraggio, riscoprono quando decidono di cominciare a difendersi dalle bugie, dalla stanca routine, dai soprusi e lo fanno per la loro vita, per se stesse. Quando si difendono e hanno la forza di allontanarsi dalle cose sbagliate”.

Ladro è la libertà che prende voce dal coraggio di una donna che ritrova se stessa. Il basso domina superbo, mentre la chitarra glissa fra gli assoli di bandoneon. Nel ritornello arriva la voce di Mina in solitaria mentre la voce di Fossati sottolinea i momenti principali del testo.

Mina Fossati rappresenta il primo progetto congiunto dei due artisti su 11 brani inediti, scritti e composti da Ivano Fossati e cantati da Mina e Fossati, che tornano a collaborare per dare forma ad un intero disco di inediti che ha visto la luce ormai quasi un anno fa. Dopo Tex Mex e Luna Diamante, e dopo L’Infinito Di Stelle, Ladro riporta in radio Mina e Fossati da venerdì 16 ottobre.

Io mi scorderò di te col tempo

Lo vedrai se dico sul serio

Io mi salverò

Da oggi a casa non mi trovi più

Ladro, sei un ladro

Hai rubato più di quello che hai dato

Ma il sentimento va

Il conto del ladro non tornaLadro, sei un ladro

Pericoloso come il ghiaccio su un lago

il sentimento va

Come il mio treno non ritorna

Potrei farti anche un sorriso ora

Ti ha mai detto nessuno che non è facile

Rialzarsi e io se proprio devo

Dico una parola per le migliaia di abbracci

Offro io, sei un ladro

Approfittavi del mio cuore agitato

Ma il sentimento va

In fondo niente è per sempre

Come in certi vecchi film e forse nei sogni

E forse in un viaggio da sola

Come in certe nuvole io sto

È un sentimento in movimento

Dentro la mischia io sto, invitata dalla vita

Una volta per tutte contenta a modo mio

Tu non cercarmiIo mi scorderà di te col tempo

E la pazienza cheLadro, sei un ladro

Hai rubato più di quello che hai dato

Ma il sentimento va

Il conto del ladro non torna

Ladro, sei un ladro

Sono in tanti che inseguono un bacio

Ma il sentimento va

E in fondo niente è per sempre

Come nei minuti che passano io sto

Il pomeriggio da sola

Come in certe storie che parlano e parlano di un sentimento ferito

Oggi mi ricordo di tutto

Ora sono pronta

Pronta per che cosa

Sono in troppi a parlare

Troppi maestri, troppo di tutto

Una parola detta da tanti vale poco o niente

La città qui dorme

Si è perduta nel freddo accanto alla stazione

Del mio treno che parte in una lingua segreta

Tanto per cominciare che è già una buona cosa e mai abbastanza

Ti dico addio (Ladro, ladro)

Mi hai stancato e ti dico addio

Siamo in tanti che inseguono un bacio