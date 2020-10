01 Distribution ha pubblicato il trailer ufficiale di Freaks Out, l’atteso film diretto da Gabriele Mainetti. Dopo il primo teaser (diffuso pochi giorni fa), la pellicola italiana è la protagonista di un filmato che ci offre l’opportunità di scoprire nuovi dettagli.

Come anticipato dal trailer, nel film giocheranno un ruolo chiave gli effetti speciali. I protagonisti di questa storia sono alcuni fenomeni da baraccone con dei poteri che si trovano a dover affrontare il dramma della Seconda Guerra Mondiale.

I protagonisti di questa storia sono Fulvio, Cencio e Mario, che vivono e lavorano nel circo di Israel. Ci troviamo a Roma – come sottolineato dall’accento di questo insolito gruppo – nel 1943, proprio durante la Seconda Guerra Mondiale. A causa di questo conflitto, il circo chiude e il proprietario scompare. I protagonisti – che vivono insieme come fratelli – iniziano a cercare Israel: è stato rapito dai nazisti o è solo scappato in America? Nel frattempo, un gerarca tedesco scopre i poteri di questi artisti e intravede in loro un nuovo stadio dell’evoluzione umana.

Il pubblico attende con trepidazione l’arrivo di questo lungometraggio, grazie anche agli splendidi effetti visivi così rari nel cinema italiano. Nel cast troviamo Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Aurora Giovinazzo, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franz Rogowski.

Freaks Out è stato diretto da Gabriele Mainetti, cineasta che ha conquistato gli appassionati di fantascienza grazie a Lo Chiamavano Jeeg Robot. La sceneggiatura è stata scritta dal regista e da Nicola Guaglianone, mentre le musiche sono state composte da Michele Braga.

Non sarà facile soddisfare le aspettative ora che l’asticella si è alzata ulteriormente. Come nella precedente esperienza faremo del nostro meglio per fare di più di quello che potremmo permetterci.

Questa è stata la dichiarazione del regista. Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 16 dicembre 2020.