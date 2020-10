01 Distribution ha recentemente diffuso il teaser trailer ufficiale di Freaks Out, uno dei progetti italiani più ambiziosi dell’attuale stagione cinematografica. Dietro alla macchina da presa troviamo Gabriele Mainetti, regista che ha ottenuto un enorme successo grazie a Lo Chiamavano Jeeg Robot.

Il filmato anticipa l’atmosfera, simile a quelle dei film horror gotici, l’ambientazione e alcuni dei personaggi. Come già successo con Lo Chiamavano Jeeg Robot, in questo lungometraggio giocano un ruolo chiave anche gli effetti visivi, che sembrano ponderati e realizzati con estrema cura. Freaks Out giungerà sul grande schermo a partire dal 16 dicembre, poco prima rispetto alle feste natalizie. Il 13 ottobre arriverà probabilmente un nuovo trailer ufficiale.

Il titolo del film riprende in parte quello del classico del genere macabro diretto da Tod Browning, ovvero Freaks. Come la pellicola degli anni ’30, anche il film di Mainetti è ambientato nel mondo del circo. In Freaks Out viene raccontata la storia di un gruppo di fenomeni da baraccone che, nel 1943, sono costretti a cercare il proprio “padrone”. Quest’ultimo è stato forse catturato dai nazisti oppure è fuggono in America.

Il cast presenta alcuni nomi noti del cinema italiano, tra cui Claudio Santamaria, Pietro Castellitto (che ha recentemente diretto il film I Predatori), Giancarlo Martini, Aurora Giovinazzo, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franz Rogowski. Alla regia troviamo Gabriele Mainetti, conosciuto per Lo Chiamavano Jeeg Robot. Questo film, uscito nel 2015, ha ottenuto diverse recensioni positive e ha conquistato ben 7 David di Donatello.