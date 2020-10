Il 14 ottobre non prendete nessun appuntamento che non sia con il OnePlus 8T, il nuovo dispositivo di casa OnePlus, pronto ad arrivare insieme alle cuffie true wireless a basso costo OnePlus Buds Z. Mancano all’incirca 24 ore all’annuncio ufficiale, ma lo smartphone non ne ha più potuto di restarne nascosto, mostrandosi in quella che è un’altra delle sue prime foto reali (non che ce ne sia il bisogno assoluto avendo fatto il device la propria apparizione in tanti altri leak, ma comunque non fa certamente male dare un’occhiata ad un altro contenuto).

Come potete vedere dal tweet condiviso da Ishan Agarwal, si insiste sulla cover posteriore nella colorazione Aquamarine Green (l’altra nuance cromatica in cui il OnePlus 8T verrà reso disponibile è Lunar Silver), rivestita da una cover trasparente molto semplice. Al fianco del OnePlus 8T trova posta la confezione di vendita, rigorosamente di colore rosso. Confermato, ancora una volta, il comparto fotografico rettangolare con sensori 48 + 16 + 5 + 2MP con doppio LED flash, mentre al centro e nella parte sottostante trovano collocazoone i loghi proprietari.

OnePlus 8T Aquamarine Green Live Images have leaked.



Original source is unknown and and I have cropped somebody's name (possibly the person who took the picture).#OnePlus8T #OnePlus8T5G pic.twitter.com/xS4kqeeMbT — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) October 12, 2020

Per il resto tutto invariato rispetto alle più recenti indiscrezioni: schermo AMOLED da 6.55 pollici con risoluzione FHD+ a 120Hz, processore Snapdragon 865, 8/12GB di RAM, 128/256GB di memoria interna, fotocamera frontale grandangolare da 16MP, lettore di impronte digitali sotto il display, batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W (la più veloce che al momento il mercato è in grado di offrire), Android 11 con personalizzazione OxygenOS, prezzi di 599 e 699 euro rispettivamente per le versioni 8/128GB e 12/256GB (almeno quelli presunti, visto che non ci sono ancora state conferme da parte del produttore cinese in tal senso). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.