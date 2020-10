Cristiano Ronaldo è positivo al Covid-19. L’annuncio ufficiale arriva dalla Federarazione Portoghese. La pandemia ferma ai box anche Cristiano Ronaldo il quale non potrà scendere in campo con la propria Nazionale. Anche la Juventus dovrà con tutta probabilità rinunciare a Ronaldo per le prossime gare di campionato ma sopratutto per il debutto Champions contro Dinamo Kiev e Barcellona.

La notizia della positività di CR7 Ronaldo al Covid-19 (leggi di più) arriva come un fulmine a ciel sereno. Sotto choc la nazionale lusitana, ma anche la Juventus che su Cristiano Ronaldo punta fortissimo per una stagione vincente in Europa ed in Italia.

Cristiano Ronaldo è asintomatico, gode di ottima salute ma adesso dovrà rispettare il periodo di isolamento scontato anche da un altro big della Serie A come Ibrahimovic pronto a rientrare in campo per l’attesissimo derby contro l’Inter.

La positività di Cristiano Ronaldo sta già scatenando, insieme all’apprensione per il prosieguo delle competizioni nazionali ed internazionali, numeroso polemiche in Italia. Il campione portoghese, insieme ad altri compagni bianconeri, ha “violato la bolla juventina” per aggregarsi alla propria nazionale.

Qualcuno ricorda anche il mistero sulle condizioni di salute di Maurizio Sarri al ritorno di una trasferta dalla Cina. L’ormai ex tecnico bianconerò saltò i primi turni dello scorso campionato alimentando a posteriori illazioni sulla sua eventuale positività al Covid-19.

Un comportamento opposto a quello del Napoli che, obbedendo all’ordine dell’ASL, era rimasto a casa proprio alla vigilia della sfida di campionato contro Cristiano Ronaldo. Una decisione, lo aveva ricordato anche il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, aveva anche scongiurato la possibilità che il Napoli fosse ritenuto eventualmente responsabile del contagio di Cristiano Ronaldo il calciatore più famoso del mondo(leggi di più.

La positività di Cristiano Ronaldo dunque potrebbe avere anche una qualche influenza sulla decisione del Giudice Sportivo che in primo grado si pronuncerà sulla mancata disputa della sfida JuventusNapoli della scorsa domenica 4 ottobre. Il Giudice Sportivo potrebbe valutare, insieme alle documentazioni sulle cause di forza maggiore adotte dal Napoli, anche il contagio di Cristiano Ronaldo come potenziale pericolo scampato per gli atleti azzurri.

La vicenda è articolata, complessa. In questo momento la pandemia fa segnare una crescita della curva dei contagi e mostra i limiti del protocollo Uefa che pure aveva garantito la conclusione regolare della stagione precedente in Italia ed in Europa. Si tratta, adesso, di fare il tagliando a questo protocollo adeguandolo alla mutata situazione. Ma con un calendario folle così ingolfato, con impegni ogni tre giorni fino a Natale trovare l’equilibrio tra tutela della salute con la tutela dell’attività agonistica ed economica.