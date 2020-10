NCIS 17 prosegue su Rai2 in prima serata e in prima visione assoluta con un nuovo episodio in onda venerdì 9 ottobre, a partire dalle 21:15. Si tratta del quindicesimo episodio della diciassettesima stagione, che a causa dell’emergenza Coronavirus e del blocco delle produzioni audiovisive negli Stati Uniti si è fermata a quota 20 episodi dei 24 inizialmente previsti.

Mancano dunque cinque settimane alla conclusione di NCIS 17, che il 9 ottobre raggiunge quota 15 episodi con la messa in onda in prima tv di Cuori Solitari, in cui la squadra della Naval Criminal Investigative Service è chiamata ad indagare su un caso di omicidio che in qualche modo coinvolge un amico di Gibbs.

L’episodio 15 di NCIS 17 vede come guest star Daphne Zuniga (nota al grande pubblico, tra le altre cose, per i ruoli di Jo Reynolds in Melrose Place e Victoria Davis in One Tree Hill) qui nei panni di un avvocato del dipartimento della Marina Militare che amministra la giustizia militare (JAG) sospettata di duplice omicidio. Altra guest star dell’episodio è Don Lake, nei panni dell’amico di Gibbs che viene coinvolto nell’indagine sulla sospetta assassina.

Phil, un caro amico di Gibbs, ha una nuova fidanzata, Stacy, che ha conosciuto tramite una app di incontri. La donna però sembra essere collegata all’omicidio di due uomini, entrambi iscritti allo stesso sito di incontri che l’avevano frequentata. Tramite Phil, la squadra cercherà di procurarsi con l’inganno un campione di capelli di Stacy per il test del DNA, che però scagionerà la donna. A questo punto sarà necessario ripartire da zero, cercando un altro particolare che colleghi i due uomini…

La programmazione di NCIS 17 proseguirà venerdì 16 ottobre in prima serata su Rai2 con l’episodio 16, dal titolo Viaggi nel Tempo, in cui la squadra dell’NCIS indaga sul suicidio di un ufficiale della Marina in pensione che ha lasciato una rara e preziosa moneta al Museo Nazionale della Marina, che potrebbe risultare rubata. Il team finisce per immaginarsi nella storia della sua vita per cercare di capire come sia finito in possesso di quella moneta.

NCIS 17 è stata anche la stagione del ritorno di Ziva David a Washington, ma il personaggio non tornerà in NCIS 18, attualmente in produzione negli Stati Uniti e attesa su CBS a novembre 2020.