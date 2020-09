Decisamente il suo ritorno in scena è stato il colpo di teatro della scorsa stagione, ma NCIS 18 non sembra voler fare ancora affidamento sul redivivo personaggio di Ziva David. L’attrice Cote De Pablo è apparsa come guest star in quattro episodi della scorsa stagione “resuscitando” da una morte apparente e portando con sé una trama di terrorismo internazionale nel corso della stagione.

Per ora pare che la storia di Ziva si sia conclusa nei quattro episodi nella stagione 17: il finale della sua storyline, che l’ha vista volare a Parigi e riunirsi con Tony e la loro figlia Tali, è stato concepito come un lieto fine un po’ sospeso, con una reunion familiare che è avvenuta solo off screen (e addirittura è stata messa in discussione da Michael Weatherly, l’ex interprete di DiNozzo e ora protagonista di Bull).

Nonostante gli showrunner della serie Frank Cardea e Steven Binder abbiano più volte accennato alla volontà di mostrare la tanto auspicata reunion tra Tony e Ziva, nuova stagione appena entrata in produzione non sembra essere destinata ad ospitarla.

La co-produttrice esecutiva di NCIS 18 Gina Lucita Monreal ha rivelato di recente a parade.com che non ci sono altri piani, al momento, per riportare Ziva indietro.

Abbiamo adorato il personaggio di Ziva che andava molto in profondità, quindi è stato un tale onore rivisitare quella storia e risolvere alcune delle questioni in sospeso che avevamo, ed è stato un tale onore torna a lavorare con Cote. Se ci sarà un’altra storia da raccontare, sono la prima a salire a bordo. Amo quel personaggio e spero che sia stato mostrato attraverso quegli episodi.

Chi invece tornerà in NCIS 18 è il cast principale delle ultime stagioni, ovvero il protagonista e produttore esecutivo della serie Mark Harmon (l’agente speciale Leroy Jethro Gibbs), Sean Murray (l’agente speciale Timothy McGee), Emily Wickersham (agente speciale Eleanor “Ellie” Bishop), Wilmer Valderrama (Agente speciale Nicholas “Nick” Torres) e per l’ultima volta Maria Bello (agente speciale Jacqueline “Jack” Sloane), in uscita nei primi episodi di NCIS 18. Confermati anche Brian Dietzen (il dott. Jimmy Palmer), Diona Reasonover (la scienziata forense Kasie Hines), Rocky Carroll (Direttore NCIS Leon Vance), David McCallum (Dr. Donald “Ducky” Mallard).

Le riprese di NCIS 18 sono appena iniziate e la serie debutterà su CBS a novembre 2020.