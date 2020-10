Stabilire quali siano le 10 canzoni più belle di John Lennon senza citare i Beatles può sembrare semplice, ma per il mondo della musica e della critica musicale il cantautore di Imagine rimarrà sempre “l’ex Beatles”, perché senza di lui i Fab Four – e anche senza McCartney – probabilmente non sarebbero stati la stessa cosa.

Imagine, appunto, è la canzone più universale che John Lennon scrisse per evidenziare il suo messaggio di pace. Il brano fu inserito nell’album omonimo insieme ad altre perle come Gimme Some Truth, Oh My Love e Jealous Guy.

Imagine (Remastered) Audio CD – Audiobook

10/05/2010 (Publication Date) - Universal Music (Publisher)

Happy Xmas (War Is Over) ci fa piangere ancora oggi. Lennon scrisse la sua canzone di Natale per cercare una degna sostituta di White Christmas.

Working Class Hero è ancora oggi una ballata acustica per l’anticonformismo: “As soon as you’re born they make you feel small”. Il brano è contenuto nel disco John Lennon/Plastic Ono Band (1970) che contiene anche la bellissima Mother di cui Mia Martina incise la versione in italiano Madre.

Instant Karma! (We All Shine On) non si può non ricordare: fu il terzo singolo da solista dell’epoca post-Beatles, un fortissimo grido di pace – uno dei tanti – che Lennon rivolgeva all’inconscio di tutto il popolo mondiale.

Give Peace A Chance, scritto da Lennon per la Plastic Ono Band, è un inno pacifista sempre attuale nonché semplice e diretto: lo slogan del titolo viene ripetuto più volte e lo stesso cantautore lo intendeva come uno slogan da apporre in eventuali aggiornamenti del testo nel futuro.

Mind Games definiva la possibilità di trovare pace cercandola nel nostro spirito, senza tanti sforzi.

Le 10 canzoni più belle di John Lennon possono essere tante altre, ma in quelle appena elencate c’è tutta la sua essenza.