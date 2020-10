Mentre Nessuno Guarda di Mecna arriverà venerdì 16 ottobre nei negozi e in digitale. Nel nuovo album, con l’artista ci saranno tanti ospiti per nuove collaborazioni da scoprire.

In Mentre Nessuno Guarda di Mecna ci saranno dei brani realizzati in featuring con Gué Pequeno, Frah Quintale, Izi, Ernia e Madame. Gué Pequeno appare in Punto Debole mentre Frah Quintale in Tutto Ok. Madame duetta con Mecna in Alibi e Izi nel brano Vivere; Ernia presta la sua voce nel brano Wow.

14 in totale le nuove tracce di Mecna per l’album Mentre Nessuno Guarda, atteso per la prossima settimana. Ad aprire la tracklist è Demoni, a chiuderla Scusa. Il disco è già disponibile in pre-order e sarà acquistabile in versione fisica sia in CD che in vinile da venerdì 16 ottobre per Virgin Records / Universal Music Italia.

A corredo del disco, anche uno shortfilm attraverso il quale Mecna ha annunciato i primi dettagli sull’album e la stessa data d’uscita. Lo shortfilm è stato diretto da Enea Colombi ed è un cortometraggio che raccoglie brevi estratti da alcune delle tracce contenute in Mentre Nessuno Guarda.

Il nuovo progetto discografico arriva per Mecna meno di un anno dopo Neverland, il precedente progetto discografico nato dalla collaborazione con Sick Luke. Mentre Nessuno Guarda per Mecna rappresenta una sorta di consacrazione. Se con i precedenti lavori si è fatto conoscere ed apprezzare nel mondo del rap italiano, il nuovo disco è una conferma del suo modo di esprimersi, profondo e personale, in grado di conquistare un ampio pubblico in pochi anni.

Tracklist Mentre Nessuno Guarda di Mecna

01. Demoni

02. Punto Debole (feat. Gué Pequeno)

03. Tutto Ok (feat. Frah Quintale)

04. Non mi va/Con te

05. Così Forte

06. Alibi (feat. Madame)

07. Amore Mio

08. Wow (feat. Ernia)

09. Interludio

10. Paura di Me

11. Coltello Nel Burro

12. Vivere (feat. Izi)

13. Ho Guardato Un’Altra

14. Scusa