Esce Tilt di Mecna, Coco e Sangiovanni. Un tris d’assi per una collaborazione eccezionale, disponibile in radio e negli store digitali da oggi. Mecna e CoCo tornano con un singolo inedito, un nuovo capitolo del viaggio iniziato con Bromance.

Non sono soli stavolta: con loro c’è la voce di Sangiovanni, noto ed apprezzato per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi ma anche per l’ultimo Festival della Canzone Italiana.

Con l’album Bromance hanno convinto tutti: è il loro attesissimo album collaborativo da cui è stato estratto il singolo La più bella, certificato disco di Platino FIMI.

Adesso la coppia è tornata sulle scene musicali con un duetto a cui si aggiunge la voce di Sangiovanni, e sono pronti a mandare tutti in Tilt.

Tilt è una dichiarazione d’amore dal groove coinvolgente. È il racconto di chi, impacciato, cerca di spiegare le proprie emozioni, ma alla fine non riesce a far altro che, per l’appunto, andare in “Tilt”. La produzione del brano è firmata da 2p e lvnar.

Mecna e Coco in tour

Mecna e CoCo saranno protagonisti del BROMANCE TOUR, pronto a raggiungere tutta Italia, nei prossimi mesi. Queste le prime date:

29/05 NAPOLI – PALAPARTENOPE

10/06 PADOVA – PARCO DELLA MUSICA

11/06 BOLOGNA – ARENA PUCCINI

12/06 MILANO – CARROPONTE

16/06 ROMA – ROCK IN ROMA

16/07 BITONTO (BA) – LUCE FESTIVAL

Tilt testo

Lei quando mi passa a fianco

Mi fa sentire che è colpa mia

Se non la sto guardando

Scesa dal cielo come fulmini

Li ho presi in pieno tipo pugili

E non mi capitava ormai da un po’

Le metterei le mani su quel

Messo in conto

Che può prendersi male se le vado incontro

Mi chiede cosa guardo, io faccio il finto tonto

Cannuccia nel bicchiere che fa il girotondo

Ed io non le rispondo, non mi sento pronto



Fa caldo con le dita, largo il girocollo

La sento che sta in giro, ma non giro il collo

Sto vicino al bordo, faccio un giro e torno

Ma le giro intorno

E tu mi mandi in tilt

Tubi-tubi-tubi-da-da

Ho la lingua appiccicata

Sto provando a dirti che

Tu mi mandi in tilt

Tubi-tubi-tubi-da-da

Chici chici chici yah yah

Se mi guardi, tu mi mandi in tilt

Se mi guardi, tu mi mandi in tilt

Se mi guardi, tu mi mandi in tilt

Se mi guardi, tu mi mandi in tilt

Se mi guardi, tu mi mandi in tilt

Lеi mi piace così tanto

Vorrei non fosse mai in compagnia

Pеr stare con noi soltanto

Scesa dal cielo come fulmini

Li ho presi in pieno tipo pugili

E non mi capitava ormai da un po’

Le metterei le mani su quel

Gli occhi su di lei ma non li vede

Per rompere il ghiaccio ho rotto il bicchiere

So che le piaccio, ma non mi crede

Con la mia faccia può farci un meme

Sto andando in tilt, in tilt come un flipper

Non mi sorride, faccina triste

Perdo le chance come perdo i Clipper

Non sei una stella, baby, sei il Big Bang

Tu mi mandi in tilt (Tu mi mandi in tilt)

Tu mi mandi (Tu mi mandi)

Tu mi mandi in tilt (Tu mi mandi in tilt)

Tu mi mandi (Tu mi mandi)

E tu mi mandi in tilt (Uh)

Tubi-tubi-tubi-da-da

Ho la lingua appiccicata

Sto provando a dirti che

Tu mi mandi in tilt

Tubi-tubi-tubi-da-da

Chici chici chici yah yah

Se mi guardi (Se mi guardi)

Tu mi mandi in tilt (Tu mi mandi in tilt)

Tubi-tubi-tubi-da-da (Tubi-tubi-da-da)

Ho la lingua appiccicata

Sto provando a dirti che

Tu mi mandi in tilt

Tubi-tubi-tubi-da-da

Chici chici chici yah yah