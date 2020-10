Nel video di C’Hai Ragione Tu di Emma con Gianni Bismark c’è un mix di generi che coniuga il mondo della pop star salentina a quello di Tiziano Menghi, rapper romano. Il singolo era stato annunciato da Emma, che aveva raccontato anche la genesi del brano.

Al centro del racconto c’è il vissuto di una coppia in crisi, sviluppato proprio grazie alle differenze tra i due artisti coinvolti. Il brano è in radio a cominciare dal 2 ottobre e farà parte di Nati Diversi: L’Ultima Cena, reload dell’ultimo album di Bismark già rilasciato nel marzo del 2020.

Il singolo porta la firma di Emma, quella di Gianni Bismark ma anche quella di Franco126. I tre artisti si erano incontrati dopo la quarantena, durante una cena in giardino. Una notte intera, quella impiegata per scrivere il brano, che hanno concretizzato con l’arrivo in radio del singolo.

Le immagini del video riportano a una Roma romantica e decadente, ma anche tipica di una Città che non esiste più. Il brano è cantato in romanesco ed è un botta e risposta tra i due innamorati che ancora non hanno chiaro il loro futuro.

In queste settimane, Emma è impegnata con X Factor, della quale è giudice. Intanto, è tornata al lavoro sul nuovo album anticipato da Latina. L’ultimo singolo è scritto da Dardust, Davide Petrella e Calcutta. Il brano è un regalo di compleanno che i tre artisti hanno voluto farle, un compleanno che avrebbe dovuto festeggiare sul palco dell’Arena di Verona.

L’ultimo album di Emma risale alla fine del 2019. Fortuna contiene anche il singolo che ha scritto per lei Vasco Rossi, con Gerardo Pulli, Piero Romitelli e Gaetano Curreri. Dall’album ha estratto anche Stupida Allegria e Luci Blu. L’artista era stata anche sul palco del Festival di Sanremo per la presentazione del film Gli Anni Più Belli di Gabriele Muccino, di cui è una delle protagoniste.