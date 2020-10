Debutterà su Netflix venerdì 4 dicembre Selena: La Serie, il progetto della divisione latino-americana della piattaforma dedicato alla vita della cantante texana Selena Quintanilla Pérez, uccisa a soli 23 anni quando era all’apice del suo successo.

Selena: La Serie racconterà la breve e intensa vita della superstar di Tejano, che all’inizio degli anni Novanta sfornò una serie di tormentoni diventando una degli artisti latini più venduti al mondo. Un successo incredibile raggiunto poco prima di essere assassinata da un’amica, nel 1995.

Selena: La Serie è stata concepita da Netflix come un racconto come di formazione che rievoca la vita di Selena Quintanilla seguendone gli eventi principali mentre la cantante cerca di realizzare i suoi sogni, tra scelte difficili e soddisfazioni professionali impensabili: un successo travolgente che ha cambiato la sua vita e quella della sua famiglia, ma che le ha anche procurato la morte. Ad ucciderla fu Yolanda Saldívar, la responsabile del suo fanclub e manager dei negozi di abbigliamento che portavano il suo nome: nel 1995 la famiglia Quintanilla scoprì che la donna aveva distratto dei fondi da queste attività e la licenziò. Ad un successivo incontro con Selena in un motel, al culmine di una lite, la Saldívar estrasse una pistola e le sparò un colpo. La cantante fece in tempo a riferire ai soccorritori il nome dell’assassina, prima di morire dissanguata. Yolanda Saldívar è stata condannata all’ergastolo per quest’omicidio.

Il caso di Selena scosse profondamente tutti gli Stati Uniti e in particolare la comunità latino-americana, al punto che lo stato del Texas ne ha celebrato la memoria perfino istituendo una giornata a lei dedicata, nel giorno del suo compleanno.

Il cast di Selena: La Serie, oltre a Christian Serratos nei panni di Selena, include Gabriel Chavarria nel ruolo del fratello e produttore della cantante, A.B.; Ricardo Chavira nei panni di suo padre, Abraham, che auspica celebrità per i suoi figli; Noemi Gonzalez nel ruolo di Suzette, sorella amatissima nonché batterista di Selena; Seidy Lopez nel ruolo di Marcella, la madre della cantante e Madison Taylor Baez nei panni di Selena da giovane. Nella serie appaiono anche Julio Macias, Hunter Reese Peña, Carlos Alfredo, Jr., Jesse Posey, Juan Martinez, Daniela Estrada e Paul Rodriguez, Jr.

L’annuncio del debutto da parte di Netflix mostra anche le prime immagini inedite di Selena: La Serie.

Non è la prima volta che l’icona della musica tejano viene raccontata in un biopic: nel 1997 la interpretò Jennifer Lopez nel film Selena di Gregory Nava.