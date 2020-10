L’ultima creazione di casa Xiaomi si chiama POCO C3, con destinazione presso il mercato indiano (non sappiamo se lo vedremo mai arrivare nel nostro Paese). Parliamo, più precisamente, di una versione rebrand del Redmi 9C, disponibile sul mercato globale già da un po’ di tempo. Il device è un entry-level in piena regola, dotato di uno schermo HD+ da 6.53 pollici con notch a goccia per il contenimento di una fotocamera frontale da 5MP (apertura f/2.2) e processore MediaTek Helio G35. Le configurazioni previste sono due: 3GB di RAM LPDDR4X e 32GB di memoria interna eMMC 5.1, 4GB di RAM e 64GB di storage (espandibile tramite microSD fino a 512GB).

La parte posteriore ospita una tripla fotocamera, con un sensore principale da 13MP (f/2.2), e due sensori da 2MP, di cui uno macro e l’altro per la profondità di campo. Le connettività presenti prevedono il supporto 4G VoLTE, il WiFi 802.11 b/g/n, il Bluetooth 5, il GPS + GLONASS, la radio FM, il jack per le cuffie da 3,5mm e l’ingresso microUSB. Non manca il lettore di impronte digitali sul retro. La batteria di POCO C3 ha una capacità di 5000mAh (che è poi anche il suo vero punto di forza, a parte il prezzo di vendita, estremamente basso), con sistema di ricarica a 10W (purtroppo i tempi di ricarica risulteranno più lunghi della media, ma ci può stare considerando che è di un dispositivo di fascia media che si sta parlando).

POCO C3 è equipaggiato con Android 10 e MIUI 12, ed ha dimensioni complessive di 164,9 x 7,07 x 9 mm (196 gr. di peso). Le colorazioni in cui sarà reso disponibile sono Arctic Blue, Lime Green e matte Black, con vendite sul mercato indiano dal 16 ottobre, al prezzo di circa 95 euro per il modello 3/32GB, e di poco più di 100 euro per quella da 4/64GB.