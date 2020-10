Levante e Bebe Vio corrono sul percorso del Giro d’Italia e ne anticipano la terza tappa che da Enna porta sull’Etna. Lo comunica la cantante sui social documentando la sua avventura con numerose immagini.

“È stata una giornata intensa e indimenticabile”, scrive Levante, che poi svela qualche dettaglio in più sulla sua nuova avventura da “pilota”, per un collaborazione della quale svela ogni dettaglio.

La trovata non ha nulla a che fare con la musica ma è un messaggio pubblicitario realizzato per Toyota, insieme a Bebe Vio. Le due protagoniste sono state infatti scelte dalla casa automobilistica per correre la WeHybrid Race e promuovere le vetture ibride.

Levate ha totalizzato il 66% della percorrenza della tratta in elettrico e si è quindi aggiudicata la gara. Scrive sui social:



“Io e Bebe abbiamo corso la WeHybrid Race insieme a Toyota anticipando il percorso del Giro d’Italia nella sua terza tappa, quella che da Enna arriva sull’Etna.

Ho vinto questa corsa totalizzando il 66% della percorrenza della tratta in elettrico”.

La cantante ha corso anticipato il percorso del Giro d’Italia e ha raccontato il suo rapporto con il tour: non lo aveva seguito da così vicino e si è divertita ad osservare la gente scendere in strada per aspettare i ciclisti e tifare i propri preferiti. Svela anche di aver tifato per Nibali fino alla fine.

Per Levante la corsa tra Enna e l’Etna ha significato il ritorno nella sua Sicilia, la sua terra Natale alla quale è molto legata. L’entusiasmo sul volto della gente anche al suo passaggio con Bebe Vio è tra le emozioni indimenticabili di questo momento “magmamemorico” che ha voluto condividere.

Levante scrive:

“Io non avevo mai seguito il Giro d’Italia così da vicino e vedere la gente in strada aspettare i ciclisti per fare il tifo (fino alla fine io ho tifato per Nibali), sorridere anche al nostro passaggio e riconoscere in ognuno un gigantesco entusiasmo è stato perfetto.

Grazie anche del vostro aiuto con le risposte.

Saluto la mia terra ancora, con questo momento magmamemorico”.