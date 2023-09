Festeggia 10 anni di carriera con un concerto-evento nell’elegante cornice dell’Arena di Verona e poi annuncia il tour 2024. Levante non si ferma e, forte dei suoi 10 anni di attività, annuncia che i concerti proseguiranno il prossimo anno.

Partirà infatti il 13 marzo 2024 dal Teatro Goldoni di Livorno “OPERA FUTURA LIVE NEI TEATRI”, il tour che porterà Levante dal vivo nei principali teatri italiani.

I concerti di Levante nel 2024 saranno, quindi, in intime location come quelle dei principali teatri della penisola per un lungo giro da nord a sud. Le date sono già state comunicate e i biglietti saranno disponibili online a partire dalle ore 16:00 di venerdì 29 settembre e nei punti vendita tradizionali a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 4 ottobre.

Stando alle date attualmente comunicate, i concerti di Levante nel 2024 sono programmati fino a metà maggio.

Mercoledì 13 marzo 2024 LIVORNO Teatro Goldoni

Lunedì 18 marzo 2024 FIRENZE Teatro Verdi

Mercoledì 20 marzo 2024 TORINO Teatro Alfieri

Lunedì 25 marzo 2024 MILANO Teatro Dal Verme

Giovedì 04 aprile 2024 RENDE (CS) Teatro Garden

Sabato 06 aprile 2024 PALERMO Teatro Al Massimo

Martedì 09 aprile 2024 CATANIA Teatro Metropolitan

Venerdì 12 aprile 2024 BARI Teatro Team

Domenica 14 aprile 2024 PESCARA Teatro Massimo

Martedì 16 aprile 2024 ROMA Auditorium della Conciliazione

Lunedì 22 aprile 2024 ANCONA Teatro delle Muse

Domenica 28 aprile 2024 BOLOGNA Europa Auditorium

Sabato 04 maggio 2024 PISA Teatro Verdi

Martedì 07 maggio 2024 NAPOLI Teatro Augusteo

Venerdì 10 maggio 2024 PADOVA Gran Teatro Geox

Sabato 11 maggio 2024 BRESCIA Gran Teatro Morato

Lunedì 13 maggio 2024 GENOVA Politeama Genovese

Giovedì 16 maggio 2024 TRENTO Auditorium S. Chiara

Domenica 19 maggio 2024 UDINE Teatro Nuovo Giovanni da Udine