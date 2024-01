“Oltre al danno la beffa”, facciamo nostre le parole di Levante, multata per eccesso di velocità. Peccato che la cantautrice siciliana sia totalmente estranea ai fatti. In che senso? Claudia Lagona – questo il nome dell’artista di Tikibombom – non era alla guida della sua auto quando è stata commessa l’infrazione. Lo ha raccontato lei stessa in uno sfogo sui social.

Levante multata per eccesso di velocità: cos’è successo

Come detto in apertura, Levante è stata multata per eccesso di velocità e lo ha raccontato sui social: “Oltre al danno la beffa”, scrive la cantautrice. Quindi racconta il fatto: “Mi è arrivata una multa di eccesso di velocità, ovviamente risale alla notte del furto dell’auto”.

Infine, Claudia Lagona ironizza: “Io ‘sto ladro lo perdono solo se e è lui”, e allega una foto di Jacob Elordi, interprete del film Saltburn recentemente lanciato sulla piattaforma Prime Video di Amazon.

Il furto dell’auto di Levante

Nel mese di novembre 2023 Levante ha subito il quarto furto dell’auto sotto la sua abitazione a Milano. L’artista lo ha raccontato sui social, ironizzando sul momento in cui si è presentata in questura per sporgere denuncia: “Ancora qui per la macchina?”. La seconda volta, per esempio, la sua auto è stata rinvenuta a Benevento e andarla a recuperare è risultato scomodo, per questo la cantautrice si è trovata costretta a comprarne una nuova.

Il ladro, tuttavia, non si è mai fermato. Dopo il quarto furto Levante ha scritto sui social: “Secondo me il ladro si è innamorato di me e sta cercando di attirare la mia attenzione”, quindi: “Dal ladro mi aspetto un messaggio d’amore, come minimo”.

Indirettamente, ora che Levante è stata addirittura multata per un’infrazione commessa dal ladro, la persecuzione di quest’ultimo continua.

Continua a leggere su optimagazine.com