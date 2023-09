LP e Levante in Wild, il nuovo singolo congiunto in uscita il 29 settembre come bonus track dell’album Love Lines di LP. Il brano sarà poi disponibile negli store digitali dal 6 ottobre.

Dopo il successo di Golden, LP rilascia Wild, il nuovo singolo che accompagnerà l’uscita dell’album Love Lines. Al suo fianco nel nuovo brano, disponibile dal 29 settembre, ci sarà Levante.

In Wild, infatti, LP unisce la sua voce a quella della scrittrice e autrice Levante. Il risultato è un incontro di voci uniche e potenti che conferiscono al brano una forza straordinaria per esprimere un grande desiderio di libertà.

Nel brano, LP e Levante invitano tutti a esplorare la propria natura più selvaggia e autentica.

LP ha affermato sul brano: “Wild è stata la prima canzone che abbiamo scritto alle Isole Cayman dopo aver allestito uno studio in casa. A questo punto, sentivo un nuovo senso di libertà nell’essere single. Ero prontə ad esprimere la sensazione di voler essere unə buonə partner e allo stesso tempo di aver bisogno di essere selvaggiə per un po’. Andrew ha iniziato a suonare il riff e il resto è venuto da sé. È bello avere in questa canzone una persona come Levante. Mi piace quello che ha fatto nella sua strofa e naturalmente adoro la sua voce. In modo particolare, è fantastico sentirla su Wild perché aggiunge un altro spessore alla canzone”.

Levante racconta: “Quando ho ricevuto l’invito di LP a cantare nel suo brano e scrivere una mia strofa per questa canzone non mi è parso vero. Amo profondamente la sua estensione vocale, il suo timbro inconfondibile. Wild è un brano che fa aprire le braccia, fa saltare. Lp è riuscitə perfettamente, attraverso la sua voce, ad esprimere quel concetto di libertà.