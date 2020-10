Con gli ultimi due episodi in onda giovedì 1 ottobre su Fox Crime si conclude The Chi 3, trasmessa in prima visione assoluta per l’Italia dal canale 112 di Sky.

La serie drammatica scritta e prodotta per Showtime da Lena Waithe, la Denise di Master of None, racconta con una trama di ampio respiro le storie di uomini e donne, ragazzi e ragazze, che provano a sopravvivere alla realtà di un quartiere degradato, povero, dove la lotta di classe sembra già persa in partenza.

The Chi 3 è il terzo capitolo di una storia di formazione che intreccia diversi personaggi nel South Side di Chicago: incentrata su Brandon (Jason Mitchell), giovane ambizioso e determinato che sogna di aprire un giorno un ristorante tutto suo ma deve sobbarcarsi la responsabilità di provvedere a sua madre e a suo fratello adolescente, la trama collega una dozzina di personaggi attraverso una serie di eventi – spesso tragici e luttuosi – che scuotono l’intera comunità. Storie individuali che finiscono per legare tra loro persone molto diverse ma accomunate dal bisogno di redenzione e di connessione con gli altri.

The Chi 3 si conclude su FoxCrime con gli episodi 9 e 10 in onda giovedì 1 ottobre in prima serata. Partita in sordina su Showtime, la serie è stata rinnovata per una quarta stagione: la conferma è arrivata lo scorso settembre da parte di Gary Levine, Presidente della divisione Intrattenimento dell’emittente via cavo americana.

In ogni stagione, la narrazione autentica di The Chi risuona sempre più profondamente con il suo pubblico fedele e in crescita. Lena Waithe insieme a Justin Hillian esplorano le gioie e il crepacuore della vita nel South Side in modo unico in televisione e ci piace la prospettiva di continuare quell’esplorazione insieme a loro.

La nuova stagione non è ancora entrata in produzione e non debutterà prima della stagione 2021/2022.