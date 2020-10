Chiara Ferragni incinta del secondo figlio. La novità arriva come una bomba, improvvisamente e senza preavviso. Nelle bacheche social dei Ferragnez è comparsa la foto del piccolo Leone sorridente con l’ecografia del fratelli tra le manine. Fedez non contiene la gioia: “La famiglia si allarga”, scrive, mentre la moglie aggiunge: “Leo sta per diventare fratello maggiore!”.

Arriverà dunque un fratellino per il piccolo Leone, il piccolo miracolo della coppia italiana più cliccata del web al quale Fedez aveva dedicato Prima Di Ogni Cosa per dargli il benvenuto. Il 2020 del rapper è un anno di novità: alla riscoperta della passione per la musica con l’uscita di tanti singoli, ora, si unisce la gioia di diventare padre per la seconda volta.

Chiara Ferragni, incinta, annuncia la novità anche nelle stories e non mancano i placet delle grandi star, da Baby K a Emma Marrone che stanno lasciando i loro sentiti messaggi di auguri nei commenti al post in cui la coppia comunica ai follower l’arrivo di un secondogenito.

Non è dato conoscere, ovviamente, il sesso né il nome della creatura che verrà, ma considerata la popolarità della coppia possiamo già dire che il nuovo frutto dell’amore dei Ferragnez è già una star. Questa parentesi felice, inoltre, ci fa dimenticare la querelle tra la coppia e il Codacons, di cui giusto ieri Federico Lucia ha commentato le notizie riportate sui giornali.

Era il 20 marzo 2018 quando Leone Lucia veniva al mondo, pronto a diventare la star più giovane in Italia e per questo già oggetto di critiche. Negli anni successivi le voci su una nuova gravidanza si sono rincorse, specialmente durante l’estate. Questa mattina è arrivata la conferma dai diretti interessati. Alla notizia di Chiara Ferragni incinta vincono l’amore e l’ironia del rapper: “Non ne sapevo nulla”, scrive la voce di Bella Storia, un titolo che oggi non è un caso.