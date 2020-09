Scoppia di nuovo la polemica sulle nomination al Grande Fratello Vip 2020 e non solo perché i concorrenti non sono spesso in grado di dire qualcosa di sensato facendo il nome del proprio compagno ma perché ormai sembrano esserci due fazioni, una delle quali riesce sempre a far finire in nomination Adua del Vesco e Massimiliano Morra. Proprio quest’ultimo è in nomination ormai da quando il programma è iniziato e proprio ieri se n’è parlato durante la puntata perché il pubblico è convinto che ci sia un vero complotto contro l’attore e anche contro la sua ex Adua del Vesco.

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip 2020 ha segnato l’uscita del primo vip in casa, Fulvio Abbate, ma anche di una serie di nomination che hanno fatto finire al televoto Adua, Dayane Mello, Maria Teresa e Guenda, Massimiliano, Tommaso Zorzi, Denis Dosio e Francesco Oppini. In molti sono convinti che finalmente giustizia sia stata fatta con l’escamotage delle votazioni dividendo maschi e femmine ma sui social le polemiche non sono mancate proprio per via di Massimiliano Morra e Adua del Vesco che sembrano ormai finiti nel mirino dei loro compagni di viaggio.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Adua, Dayane, Maria Teresa e Guenda, Massimiliano, Tommaso, Denis e Francesco! #GFVIP

Grande sorpresa, invece, per la nomination di Tommaso Zorzi che è arrivata come un fulmine a ciel sereno in una serata poco tranquilla in cui il giovane influencer ha minacciato di lasciare il gioco per via delle accuse arrivate in casa dopo il suo discusso sketch su Gabriel Garko e la gonna che potrebbe indossare. Zorzi ha definito questo attacco un “gioco al massacro” per due punti di share perché in tutto quello che ha fatto e che ha detto è stato estrapolato solo quel video di due minuti per farlo passare per quello che non è. Alfonso Signorini ha spiegato il suo punto di vista e l’influencer ha chiesto scusa per aver urtato la sensibilità di qualcuno, è stato questo a costargli la nomination?

Alfonso ha qualcosa da dire a @tommasozorzi… quest’ultimo, convinto di non essere stato compreso, prova a giustificare il suo punto di vista. #GFVIP

