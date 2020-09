Fulvio Abbate è il primo eliminato al Grande Fratello Vip 2020? Il gieffino si è salvato la scorsa settimana quando era finito alla porta salvo poi tornare indietro quando Alfonso Signorini ha annunciato che il voto non era eliminatorio. Lo stesso non accadrà questa sera e così Fulvio Abbate, finito nuovamente al televoto, dovrà scontrarsi con Adua del Vesco e Massimiliano Morra (ancora molto votati dai suoi coinquilini forse per via dell’interesse che hanno suscitato occupando metà puntata scorsa) e Franceska Pepe.

La bella modella in questi giorni ha avuto il suo bel da fare. Se all’inizio il suo scoglio era Tommaso Zorzi, adesso le discussioni l’hanno portata allo scontro con Stefania Orlando e tutto per via di un kiwi. A quanto pare la bella Franceska ha accusato Stefania di aver rubato un kiwi e di averlo fatto marcire senza dare possibilità ad un altro di mangiarlo ma la Orlando non ci sta e non solo le fa notare di aver buttato un frutto ancora buono ma di averla accusato senza alcun fondamento.

Ecco il video del momento:

Visualizza questo post su Instagram

È stata una settimana decisamente movimentata per i nostri Vip… ma la puntata di questa sera non sarà da meno 😏 #GFVIP

Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 28 Set 2020 alle ore 8:05 PDT

Questo sarà il primo scontro a passare al setaccio questa sera nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 ma poi ci sarà anche spazio per l’amore e, in particolare, per le continue coccole e i bacini che Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci ci sono scambiati durante la notte a letto e poi in salone durante le prove da ballo sotto l’occhio vigile di Matilde Brandi.

A fine serata assisteremo ancora a nuove nomination, conosceremo il primo eliminato del Grande Fratello Vip 2020 e conosceremo le storie e i fatti di questi ultimi due giorni. Ci saranno delle new entry questa sera? Al momento sembra proprio di no.