Sono ore concitate queste per i fan di Can Yaman di DayDreamer e per quelli che amano la serie turca relegata al fine settimana da Canale5 e non solo perché mancano poche ore al ritorno in onda di Can e Sanem, ma anche perché si fanno sempre più insistenti le voci dell’arrivo in Italia dell’attore. Sarà vero oppure no? Sappiamo bene che non è la prima volta che Can Yaman prende parte ad un programma italiano e l’occasione potrebbe ripetersi. Lo scorso anno lo abbiamo visto alla corte di Maria de Filippi a C’è Posta per Te ma anche dalla d’Urso per un’intervista a Live Non è la d’Urso, a chi toccherà questa volta ospitarlo?

I fan chiedono a gran voce che sia Silvia Toffanin ad ospitare l’attore a Verissimo ma, a quanto pare, l’occasione potrebbe arrivare nuovamente da Maria de Filippi. Nei prossimi giorni inizieranno le riprese delle puntate di C’è Posta per Te in onda ad inizio del prossimo anno e sembra proprio che il primo ospite possa essere proprio Can Yaman di DayDreamer.

Al momento non c’è nessuna conferma ufficiale e sui social nemmeno l’attore ha rivelato niente ma il suo arrivo in Italia potrebbe avvenire nel più grande riserbo alla luce di quello che è successo lo scorso anno. Le scene che si sono viste con l’arrivo di Can Yaman in Italia non solo non devono ripetersi per via delle polemiche che si sono scatenate ma anche per la situazione sanitaria che stiamo vivendo in questi mesi.

Riuscirà la produzione a mantenere il riserbo sulla questione e sul suo ospite? I fan sono già pronti per la “battaglia” e sono a caccia di indizi social in attesa di capire se sarà davvero Can Yaman il primo ospite di C’è Posta per Te e, quindi, se tornerà in Italia nei prossimi giorni. La registrazione del programma dovrebbe avvenire il prossimo 30 settembre a Roma.