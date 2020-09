Petra sta cambiando. Da quando ha lasciato il suo ufficio buio, polveroso e solitario, la nostra ispettrice sta cambiando e il secondo appuntamento con Petra, la serie di Sky con Paola Cortellesi, non farà altro che confermarlo. Dopo il successo dell’esordio della scorsa settimana, la nostra spinosa e rude protagonista tornerà in onda oggi, 21 settembre, su Sky Cinema 1 e Sky Atlantic e in streaming su Now TV con Un giorno da cani.

Questo è il titolo dell’episodio che andrà in onda questa sera e che metterà a dura prova la nostra amata coppia di investigatori tra promesse d’amore e passioni quando un uomo arriverà in ospedale in fin di vita e senza che ci sia qualcuno pronto a cercarlo o vederlo. Toccherà a Petra e Antonio prendere le redini del caso che, a detta dei loro superiori non esiste, iniziando da un appartamento messo a soqquadro e da un cane.

Sarà proprio quest’ultimo, che Antonio chiamerà Spavento, a “riconoscere” il suo padrone dando così il nome all’uomo ricoverato in ospedale. Chi lo ha ridotto in quelle condizioni e perché? Cosa ci faceva una grossa somma di denaro in casa sua e cosa c’è scritto davvero su quelli che sembrano essere i suoi quaderni contabili?

Partiranno da qui le indagini della Delicato nel nuovo episodio di Petra di questa sera, indagine che metterà a dura prova i sentimenti e le emozioni della nostra protagonista e del suo compagno di viaggio. La prima si troverà a fare i conti con una forte attrazione con un veterinario (che lei stessa poi deciderà di tenere lontano) e con la pietà e l’affetto per il piccolo Spavento che abiterà con lei fino a quando le indagini non saranno terminate. E Antonio? Anche lui per la prima volta si dirà innamorato tanto da voler prendere casa con la sua nuova fiamma, ma ci sarà davvero un lieto fine per lui?

Petra tornerà in onda anche la prossima settimana, il 28 settembre, con il penultimo episodio di questo primo ciclo, dal titolo “Messaggeri dell’oscurità” in cui la Delicato e Antonio dovranno occuparsi di lugubri reperti che arrivano per posta e che indicano orrende mutilazioni. Chi è che sta compiendo questi atti sanguinari? Toccherà alla nostra coppia capire se è tutto opera di un maniaco, un killer o se c’è dietro qualche cosa di più.