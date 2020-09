Esce Alive – My Soundtrack di David Garrett. Il nuovo album sarà disponibile dal prossimo 9 ottobre in più versioni. Oltre alla versione Standard, con un CD audio, c’è la versione Deluxe con 2 CD e tante tracce aggiuntive. Nella versione digitale invece manca una canzone, disponibile solo nel disco fisico.

La versione Standard comprende 16 canzoni, che diventano 23 nella versione Deluxe per scendere a 22 nella versione digitale.

Alive – My Soundtrack di David Garrett contiene temi tratti dalle sue colonne sonore preferite. Il virtuosismo classico e gli arrangiamenti pop creano anche questa volta un mix inimitabile che caratterizza David Garrett come musicista, lo stello mix che gli ha permesso di essere conosciuto in tutto il mondo e di esibirsi sui migliori palchi per milioni di dischi venduti.

Alive – My Soundtrack di David Garrett è un viaggio sonoro alla scoperta delle eccezionali doti del violinista che guida l’ascoltatore nel mondo di Hollywood senza dimenticare il suo background classico.

Il nuovo album di David Garrett sarà disponibile dal 9 ottobre 2020 ed anticipa i suoi nuovi concerti in programma per il 2021. David Garrett si esibirà anche in Italia la prossima estate per un unico concerto alle Terme di Caracalla il 26 luglio.

A seguire, in autunno è atteso a Bolzano (13 ottobre), Casalecchio di Reno (15 ottobre), Genova (16 ottobre), Conegliano (19 ottobre).

TRACKLIST

CD Standard

01. Stayin’ Alive (La febbre del sabato sera)

02. What A Wonderful World (Good Morning, Vietnam)

03. Happy (Cattivissimo me 2)

04. Paint It Black (Full Metal Jacket)

05. Beauty And The Beast (La Bella e la Bestia)

06. Hit The Road Jack (Ray)

07. Dance Of The Knights (Romeo + Juliet)

08. Shallow (A Star Is Born)

09. Enter Sandman (A Year And A Half In The Life of Metallica)

10. Circle Of Life (Il Re Leone)

11. Thriller (Thriller)

12. Confutatis (Amadeus)

13. Let it Go (Frozen)

14. Bella Ciao (La Casa di Carta – Serie originale Netflix)

15. 7th Symphony (Allegretto) (Il Discorso del Re)

16. Game Rhapsody

2 CD Deluxe

CD 1

CD standard

CD 2:

01. Tarantella Napoletana (Silent Movies during the 1920’s)

02. Hoe-Down (He Got Game)

03. Imagine (Imagine)

04. Come Together (St. Pepper’s Lonely Hearts Club Band)

05. You’ll Never Walk Alone (Carousel)

06. Amazing Grace (Batman vs. Superman)

07. Prelude C# minor (Locke & Key – Serie originale Netflix) – non disponibile in digitale

Digitale