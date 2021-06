Sono stati annunciati i concerti di David Garrett in Italia nel 2022 in programma nei palasport della penisola, recupero dell’Unlimited Live Tour 2020. Non solo il concerto a Roma in estate ma anche altri 5 appuntamenti primaverili nei palasport per Alive Tour 2022.

Era già stato comunicato un concerto di David Garrett alle Terme di Caracalla di Roma in programma a per il 25 luglio 2022 nell’ambito della stagione estive del Teatro dell’Opera di Roma, ora si aggiungono altri 5 appuntamenti in programma tra i mesi di aprile e maggio del prossimo anno.

“ALIVE prima di ogni altra cosa riguarda l’urgenza di vivere, il desiderio di ritornare, finalmente, VIVO per davvero. Non vedevo l’ora di esibirmi dal vivo per voi – ha dichiarato ai fan – e speravo di poterlo fare almeno nel 2021, ma non è stato possibile. Per quanto questo mi rattristi, sono come sempre determinato a guardare oltre e sono elettrizzato al pensiero di potervi presentare un nuovo show, basato su ALIVE, per il prossimo anno. Sogno già il momento in cui nel 2022 ci ritroveremo e torneremo a goderci i concerti tutti insieme”, le parole della rockstar del violino che si prepara a conquistare i palasport italiani.

Venerdì 8 aprile sarà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e mercoledì 11 maggio al PalaOnda di Bolzano; giovedì 12 maggio si esibirà alla Zoppas Arena di Conegliano (TV) e sabato 14 maggio all’Unipol Arena di Bologna. Domenica 15 maggio è atteso a Genova per un concerto all’RDS Stadium, ultima tappa italiana per quanto riguarda il tour nei palasport.

Garrett tornerà poi nella penisola lunedì 25 luglio per un concerto alle Terme di Caracalla di Roma.

I concerti di David Garrett in Italia nel 2022:

Venerdì 8 aprile 2022 – MILANO, Mediolanum Forum Assago

Mercoledì 11 maggio 2022 – BOLZANO, PalaOnda

Giovedì 12 maggio 2022 – CONEGLIANO (TV), Zoppas Arena

Sabato 14 maggio 2022 – BOLOGNA, Unipol Arena

Domenica 15 maggio 2022 – GENOVA, RDS Stadium

Lunedì 25 luglio 2022 – ROMA, Terme di Caracalla

I biglietti precedentemente acquistati per le date dell’Unlimited Live Tour 2020 e per le date riprogrammate nel 2021, restano validi per le rispettive date dell’Alive Tour 2022.

Biglietti in prevendita per le nuove date nei circuiti online e sul territorio italiano. Le prevendite sono disponibili su TicketOne, Ticketmaster, VivaTicket e OperaRoma in base alla data di interesse: