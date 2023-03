Al via la prevendita dei biglietti per David Garrett a Taormina nel 2023, una delle tappe della tournée mondiale che lo porterà anche nel nostro Paese. David Garrett sarà in concerto a Taormina il 18 giugno, nell’ambito dell’Iconica Tour 2023 che toccherà anche Firenze, Genova, Cattolica, Macerata e Brescia il mese successivo.

A Taormina, Garrett si esibirà al Teatro Antico. I biglietti sono disponibili da giovedì 16 marzo su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati della penisola.

Altri biglietti sono disponibili a 60 euro (gradinata numerata) e a 80 euro (tribunetta).

David Garrett torna in concerto nel nostro Paese, in una inedita formazione in trio. Sul palco, oltre a David Garrett al violino, ci saranno Franck van der Heijden alla chitarra e Rogier van Wegberg al basso. L’Iconic Tour segue l’omonimo album pubblicato da Deutsche Grammophon a fine 2022. La tournée partirà il 19 marzo 2023 dalla Germania per attraversare diversi Paesi europei prima di approdare in Italia per 6 concerti da non perdere che si terranno tra giugno e luglio.

Si parte dal live al Teatro Antico di Taormina il 18 giugno. Questi i prezzi dei biglietti in prevendita.

Prezzi biglietti per David Garrett a Taormina

Parterre: 95 euro

Tribunetta: 80 euro

Gradinata Numerata: 60 euro

Gradinata Non Numerata: 46 euro

I concerti di David Garrett in Italia nel 2023

18 giugno: Taormina, Teatro Antico

18 luglio: Firenze, Piazza SS Annunziata

21 luglio: Genova, Villa Grimaldi

22 luglio: Cattolica, Arena della Regina

24 luglio: Macerata, Arena Sferisterio

25 luglio: Brescia, Piazza della Loggia