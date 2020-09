Salta l’appuntamento settimanale con NCIS 17 e The Rookie 2: i due procedural del venerdì di Rai2 non vanno in onda il 25 settembre per lasciare spazio allo sport in prima serata.

I crime di Rai2 sono sostituiti per questo venerdì dalla finalissima per la Super Coppa di pallavolo maschile tra Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Conad Perugia: le due squadre si giocano la Del Monte® Supercoppa 2020 dopo essersi già sfidati in tre occasioni nella kermesse.

La pausa è solo temporanea, visto che dal 2 ottobre la programmazione di NCIS 17 e Rookie 2 riparte regolarmente in prima serata su Rai2, rispettivamente con gli episodi numero 14 e 10.

Ecco la trama di NCIS 17×14, dal titolo Fuori Controllo, in cui l’agente Torres (Wilmer Valderrama) si ritrova a combattere tra la vita e la morte.

Dopo che Torres e Bishop sono rimasti coinvolti in un incidente, Torres viene ricoverato in terapia intensiva e combatte per la vita.

L’episodio 14 di NCIS 17 ospita come guest star Patrick Duffy nei panni del tenente comandante della Marina in pensione Jack Briggs e Jonathan Chase nelle vesti del comandante della Marina Marshall May.

Questa, invece, la trama di The Rookie 2×10, dal titolo Il Lato Oscuro.

L’agente Nolan e la squadra vengono incaricati di scortare una famigerata serial killer nelle tombe delle sue vittime per recuperarne i cadaveri, ma quando arrivano scoprono anche più di quanto si aspettassero. Intanto l’agente Chen incontra un uomo apparentemente perfetto che suscita il suo interesse e Lopez si preoccupa per Wesley e il suo crescente stress post-traumatico.

La programmazione di NCIS 17 e The Rookie 2 è ripartita lo scorso 11 settembre su Rai2, con la seconda parte delle rispettive stagioni più recenti. Entrambe sono state rinnovate dalle emittenti che le trasmettono negli Stati Uniti – CBS per NCIS e ABC per The Rookie – quindi avranno una diciottesima e una terza stagione, che arriveranno in Italia nel 2021.