La figlia di Zayn Malik e Gigi Hadid è nata oggi. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante, attraverso un post sui social, per condividere con i fan la gioia di poter accogliere in famiglia la sua primogenita.

Zayn Malik ha postato una foto in bianco e nero scattata alla manina della bimba. A stringerla in modo rassicurante è la manona tatuata del papà. Un classico scatto che celebra la nascita di una bimba e tutto l’amore di Zayn Main espresso in poche parole sui social.

L’artista ha provato a spiegare le sensazioni di questi momenti, pregni d’amore per un esserino minuscolo che da oggi inizierà il suo percorso nel mondo. “L’amore che provo per questo minuscolo esserino è fuori dalla mia comprensione”, ha scritto l’ex cantante degli One Direction nello stringere per la ripa volta la mano di sua figlia, avuta con la modella Gigi Hadid, sua compagna da qualche anno.

Ad annunciare la gravidanza, dopo le prime voci in rete, era stata la stessa modella in TV al Tonight Show di Jimmy Fallon. Voci si sono susseguite in rete anche a proposito della nascita della bimba. Ormai da giorni si diceva che la piccola avesse già visto la luce ma la conferma ufficiale è giunta da papà Zayn Malik oggi: la bimba è nata.

Zayn Malik e Gigi Hadid si sono conosciuti nel 2015 pera superare un momento di crisi qualche anno dopo. La rottura tra i due sembrava dovesse essere definitiva fino al ritorno di fiamma avvenuto nel giro di pochi mesi che li ha portati a concepire una bimba “sana e bellissima”. “Impossibile provare a spiegare a parole ciò che sto provando in questo momento”, sono le parole di Zayn, grato alla vita di poterla conoscere.