I fan sono in attesa del nuovo capitolo della serie antologica creata da Mike Flanagan e finalmente potranno iniziare il loro conto alla rovescia perché il nuovo trailer di The Haunting of Bly Manor ci ricorda che tra poco più di due settimane il secondo atto sarà realtà. In molti hanno ancora negli occhi le bellezze di The Haunting Of Hill House ma presto dovranno fare i conti con un altro mondo narrativo e con la firma di Henry James e del suo Il Giro di Vite a cui il nuovo capitolo si ispira.

L’opera letteraria si basa su due orfani che vivono sotto le cure di una governante che nel corso del tempo si accorge che la “dolce casa” in cui vivono in realtà potrebbe essere infestata dai fantasmi e la sua mente inizia a lasciarsi sconvolgere dalla follia più totale. La storia riporterà sul piccolo schermo molti volti familiari per i fan della prima stagione ma con personaggi completamente diversi. Il trailer mostra alcuni momenti ad alta tensione che hanno già conquistato i patiti del genere sperando che non siano le uniche al centro dei nuovi episodi.

Ecco il nuovo trailer della serie:

In particolare, in The Haunting of Bly Manor troviamo Henry Thomas, Victoria Pedretti, Kate Siegel e Oliver Jackson-Cohen mentre tra le new entry ci sono T’Nia Miller, Rahul Kohli, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Smith e Amelia Eve. La serie debutterà il prossimo 4 ottobre su Netflix e sarà frutto di un accordo pluriennale di Flanagan e Macy con Netlix. La stessa Cindy Holland, Vice President, Original Content di Netflix, ha spiegato: