Chi ha aggiornato ad iOS 14 non può più tornare indietro ad iOS 13.7, versione firmware che la mela morsicata ha smesso di firmare proprio in queste ore. Come riportato da ‘appleinsider.com‘, non risulta più possibile utilizzare iOS 13.7 come base di destinazione per effettuare il downgrade rispetto ad iOS 14. L’azienda californiana prende tale decisione per limitare la frammentazione del sistema operativo (pensate che l’ultima major-release è già stata scaricata da circa il 25% dei dispositivi compatibili), oltre che sbarrare la strada a chi intende effettuare l’accesso ai vari exploit che potrebbero bucare la piattaforma.

Per quanto riguarda iOS 14 si inizia già a parlare di jailbreak per via della distribuzione della prima versione 0.11.0 dello strumento ‘checkra1n’ per device basati su processore A9(X), mentre per gli esemplari con A10 bisognerà ancora aspettare avendo la mela morsicata incrementato considerevolmente la sicurezza del Secure Enclave. iOS 13.7 è stata rilasciata ad inizio settembre, ed è salita agli onori della cronaca per l’integrazione del sistema Exposure Notifications Express (che in un primo momento si pensava potesse in qualche modo sostituire la nostra Immuni, anche se adesso sappiamo non sarà così che andranno le cose) per contribuire ad aiutare quei Paesi che, di proprio pugno, non hanno ancora implementato un’applicazione dedicata per il tracciamento dei contatti.

In ogni caso, è possibile che l’azienda californiana rilasci già a partire dai prossimi giorni l’incrementale iOS 14.1, magari in concomitanza con il lancio ufficiale degli iPhone 12, che ci aspettavamo potessero essere presentati a margine del keynote di settembre, come invece non è stato. Nel frattempo basti sapere che quanti hanno aggiornato il proprio dispositivo ad iOS 14 al momento non potranno più tornare indietro avendo smesso la mela morsicata di firmare iOS 13.7. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.