La famiglia di dispositivi mobile targati Google continua ad allargarsi. Dopo la presentazione del Pixel 4a, il gigante di Mountain View è infatti pronto a stuzzicare i palati di fan e semplici curiosi con un nuovo evento, che avrà luogo il prossimo 30 settembre 2020. Evento, quello atteso fra poco più di una settimana, che darà spazio alla variante 5G dello smartphone già esistente, facendo scendere in campo anche il già chiacchierato Google Pixel 5.

La coppia di smartphone che la “grande G” andrà a presentare è stata anticipata da tempo, ma solo alla fine del mese sarà esposta in via ufficiale al pubblico. Come spesso accade in questi casi, però, sono emerse anticipatamente interessanti informazioni tanto sul Google Pixel 4a quanto sul Google Pixel 5. In particolare, come si legge direttamente sul suo account Twitter, il leaker Roland Quandt – uno tra quelli ritenuti più affidabili nel panorama Android – ha esposto prezzo e gamma di colorazioni dei futuri smartphone.

So here's the deal.

Pixel 4a 5G: 499 Euro. Black, White.

Pixel 5: 629 Euro. Black. Green.



gn8. more tomorrow. — Roland Quandt (@rquandt) September 22, 2020

Il cinguettio parla di conseguenza di un Google Pixel 4a 5G proposto al prezzo di vendita di 499 euro, con i consumatori che potranno scegliere tra colore Bianco e Nero, in nome della tradizione. Nero e Verde saranno invece i colori selezionabili per il Google Pixel 5, proposto al prezzo di listino di 629 euro. Queste stesse informazioni sono state poi riprese dal portale per l’eCommerce Computeruniverse, che sul suo sito ha pubblicato – e poi prontamente rimosso – i placeholder dei due prodotti, svelando pure che saranno entrambi dotati di 128 GB di spazio di archiviazione interna.

Non solo, la pagina dedicata al Pixel 4a 5G include pure la – presunta – scheda tecnica dello smartphone. Scheda che svela che l’unica differenza con la variante esistente è quella lato connettività – il processore dovrebbe essere non uno Snapdragon 760, ma uno Snapdagon 765G -, e non dovrebbero esserci modifiche per quanto riguarda l’ampiezza dello schermo e il comparto fotografico. Scopriremo comunque tutta la verità il 30 settembre: siete impazienti anche voi?