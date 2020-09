Per la fine del mese è atteso l’evento di lancio della nuova ammiraglia dei dispositivi direttamente prodotti dal colosso di Mountain View, che potrebbe sorprenderci presentando l’inatteso Google Pixel 5s, una terza variante di cui finora non si era neanche parlato. Come riportato da ‘androidcentral.com‘, sono trapelate due foto che ritraggono proprio il dispositivo, peraltro autentiche dal momento che ne è stato verificato il codice IMEI (a riprova del fatto che non si sta parlando di un fake, come qualcuno potrebbe aver al contrario pensato).

Il Google Pixel 5s esiste, e risulta anche equipaggiato con Android 11. Il device, come sopra vi dicevamo, dovrebbe essere presentato insieme ai Google Pixel 4a 5G ed al Google Pixel 5, di cui rappresenterà una variante. Il terminale, in più al modello appena citato, dovrebbe offrire la compatibilità alla tecnologia 5G mmWave, per venire incontro alle esigenze di chi non vuol restare indietro in termini di connettività. Chiaramente la presenza del supporto 5G contribuirà a far aumentare il prezzo del Google Pixel 5s di un importo di almeno 100 dollari: questo significa che il dispositivo dovrebbe essere proposto alla cifra di 799 dollari, dato che il modello base, il Google Pixel 5, costerà 699 dollari (come vedete i cartellini non sono poi così esagerati). Un discorso che, almeno per adesso, non possiamo tradurre in euro: bisognerà prima capire se varrà il rapporto 1:1, e poi eventualmente fare la conversione rispetto al nostro mercato, che sappiamo essere tra i più cari d’Europa.

La presentazione del Google Pixel 5s dovrebbe essere fissata per il prossimo 30 settembre, giornata in cui saranno svelati anche i Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G. Se avete qualche domanda da volerci fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione in ogni momento (vi risponderemo il prima possibile).