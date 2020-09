Pur essendo stato ufficializzato all’incirca un mese fa servirà ancora un po’ di tempo prima di poter mettere le mani su Google Pixel 4a, la cui disponibilità resta fissata per il prossimo 1 ottobre. Vi è comunque la possibilità di pre-ordinarlo da oggi 10 settembre anche in Italia da questa pagina, anche se nell’unica variante con 6GB di RAM e 128GB di storage, nella colorazione nera ed al prezzo di 389 euro. Più tardi, a partire dall’8 ottobre, dovrebbe toccare ai vari Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5, dispositivi che dovrebbero essere presentati il 30 settembre.

Per quanto riguarda la scheda tecnica del Google Pixel 4a ormai non ci sono più segreti: Android 10 con aggiornamenti improntati sulla sicurezza per almeno 3 anni, schermo OLED da 5.81 pollici con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel) a 443ppi, dimensioni di 144 x 69,4 x 8,2 mm (peso di 143 gr.), batteria da 3140mAh compatibile con la ricarica rapida a 18W e processore Snapdragon 730. La fotocamera posteriore del Google Pixel 4a integra un sensore unico da 12,2MP con tecnologia DualPixel (pixel da 1,4 μm), OIS, EIS, apertura f/1.7 e campo visivo 77° (videoregistrazione 1080p a 30 f/s, 60 f/s, 120 f/s – 720p a 30 f/s, 60 f/s, 240 f/s – 4K a 30 f/s).

La fotocamera frontale, che trova posta nel foro del display, vanta un sensore da 8MP (pixel da 1,12 μm) con apertura f/2.0, messa a fuoco fissa e campo visivo 84° (registrazione 1080p a 30 f/s – 720p a 30 f/s – 480p a 30 f/s). Presenti una porta USB-C 3.1, il jack per le cuffie da 3.5mm, il supporto a Nano SIM singole ed eSIM, altoparlanti stereo, due microfoni, oltre che alle varie connettività Wi-Fi 2.4 + 5GHz a/b/g/n/ac 2×2 MIMO, NFC, Bluetooth 5.1 + LE, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, con velocità di download fino a 600 Mbps e fino a 75 Mbps in upload. Pensate possa bastare a convincervi, oppure aspettare gli altri due googlefonini in programma?