La seconda puntata di Name That Tune – Indovina La Canzone andrà in onda stasera su TV8 alle ore 21.25. La gara musicale tra Vip è condotta da Enrico Papi che riporta in televisione, questa volta su TV8, il famoso format musicale di successo negli anni ’90. La versione adesso è quella Vip con una serie di personaggi famosi del mondo della musica e dello spettacolo pronti a darsi battaglia a suon di canzoni.

Nella prima puntata abbiamo visto la sfida tra la squadra guidata da Elettra Lamborghini e quella guidata da Lino Banfi. Ad avere la meglio è stata la squadra dell’ereditiera composta da Paola Barale, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio. Si è imposta sul team guidato dall’attore Lino Banfi e ha superato il primo turno qualificandosi per la sfida della seconda puntata.

La seconda puntata di Name That Tune – Indovina La Canzone è attesa per stasera, martedì 22 settembre. Rivedremo la squadra di Elettra Lamborghini, questa volta in sfida contro il team capitanato da Sabrina Salerno. Nella seconda squadra ci saranno Aurora Ramazzotti, Platinette e Pippo Franco.

Dopo una serie di sfide, la squadra che avrà ottenuto il maggior numero di punti sarà la vincitrice della seconda puntata e guadagnerà di diritto l’accesso alla puntata numero 3 in onda la prossima settimana. A guidare le squadre successivamente chiamate in causa saranno Anna Tatangelo, Fabio Caressa e Morgan, ognuno dei quali avrà con sé 3 concorrenti.

Ai concorrenti sarà chiesto di indovinare una rosa di canzoni, scelte dalla produzione tra le più amate del repertorio musicale italiano ed internazionale. Diversi i giochi e le manche disponibili per accaparrarsi punti, oltre alla possibilità dei protagonisti di mettersi in gioco personalmente e in prima persona diventando parte integrante ed attiva delle sfide proposte. Anche lo stesso conduttore, Enrico Papi, si metterà in gioco più volte passando da presentatore fuori dai giochi a protagonista delle gare.