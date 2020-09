Ore delicate per gli equilibri politici in Italia e in alcune aree ben precise, al punto che oggi 21 settembre diventa importante analizzare bene gli orari a proposito di proiezioni ed exit poll non solo per il referendum 2020 riguardante il taglio dei parlamentari. Nella giornata di ieri, più in particolare, abbiamo analizzato alcune informazioni cruciali per votare in modo consapevole, anche le regionali come quelle in Toscana e Campania, tanto per citare due aree importanti. Stamane, però, servono ulteriori precisazioni.

Cosa serve sapere su proiezioni ed exit poll referendum, Toscana e Campania il 21 settembre

Sui social stanno girando contenuti ed immagini che alimentano cattiva informazione a proposito di questioni relative proiezioni ed exit poll referendum cui andremo incontro in giornata. Come accennato, la questione riguarda anche voti regionali come quelli in Puglia, Toscana e Campania oggi 21 settembre. L’unico dato ufficiale diramato fino a ieri sera, infatti, riguarda l’affluenza alle urne, che poche ore fa si assestava a poco più del 40%.

Per il resto, i primissimi exit poll con il referendum 2020 si avranno a partire dalle 14.55, a ridosso della chiusura delle urne. Quanto alle prime proiezioni, indipendentemente dal fatto che il vostro focus sia concentrato sul referendum per il taglio dei parlamentari o sul voto in alcune regioni, dovrete attendere dai 30 ai 60 minuti, in seguito alla chiusura dei seggi, prima di avere a disposizione le prime statistiche in merito.

Dunque, qualsiasi altro contributo in circolazione a proposito di exit poll e proiezioni non potrà essere considerato come attendibile. Fate dunque molta attenzione ai contributi social, creati magari con l’intento di condizionare il voto di coloro che ancora non hanno espresso la propria preferenza sul referendum o per alcune regioni. Anche a voi è capitato di visualizzare contenuti simili negli ultimi tempi? Fatemi sapere a fine articolo.