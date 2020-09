Sono ancora tanti gli italiani che cercano le informazioni giuste per approcciare al meglio il voto per il referendum 2020 sui parlamentari. Dagli orari, all’opportunità di votare sì o no a seconda dell’opinione maturata in queste settimane, è fondamentale farsi trovare preparati al momento di recarsi alle urne. Negli anni scorsi, infatti, il testo mostrato agli elettori non sempre è stato particolarmente chiaro, al punto che qualcuno ha espresso una preferenza avversa alla propria ideologia.

Tutto sul voto per il referendum 2020 sui parlamentari: orari per le urne e significato del sì o no

Ovviamente, parlandovi oggi 19 settembre del voto per il referendum 2020 sui parlamentari non è mia intenzione proporvi spunti per indurvi a votare in un modo rispetto ad un altro. Tuttavia, è fondamentale conoscere in primis gli orari in cui troverete le urne aperte. In questo caso, avrete la doppia opzione, in quanto domenica 20 settembre i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, senza alcuno stop. Chi non riuscirà a recarsi presso il seggio di riferimento nel weekend, potrà farlo lunedì, in particolare dalle 7 alle 15.

Detto questo, capiamo come va espresso il voto per il referendum 2020 sui parlamentari. In particolare, qual è il significato del vostro sì o no nel momento in cui andrete ad esprimere la preferenza con la matita? Nel gergo legislativo, siamo al cospetto di un referendum confermativo, motivo per il quale se siete d’accordo con il taglio dei parlamentari dovrete puntare sul sì. Al contrario, ovviamente, dovrete votare no.

Occhio alle bufale a tema, come quella analizzammo anni fa. Dunque, massima attenzione agli orari e al significato del vostro voto per il referendum 2020 sui parlamentari. Ora sapete cosa simboleggi il vostro sì o no alle urne. Qualora doveste avere ulteriori dubbi in merito, non esitate a condividerli con noi all’interno dell’area commenti dell’articolo odierno.