Arriva l’ufficializzazione dell’Amazfit Band 5, la smartband di Huami, per adesso destinata al solo mercato americano. Il design del braccialetto ricorda molto quello della Xiaomi Mi Band 5, che ricordiamo essere stata sviluppata proprio da Huami.

Le dimensioni del dispositivo sono pari a 47,2 x 18,5 x 12,4 mm, distribuite in 12 gr. di peso, mentre le colorazioni del cinturino sono le seguenti: Olive, Midnight Black e Orange. Lo schermo pure è uguale: pannello AMOLED da 1.1 pollici. Le funzioni di Xiaomi Mi Band 5 sono quelle di Amazfit Band 5: misurazione del battito cardiaco, PAI, monitoraggio della qualità del sonno, contapassi, etc. Risultano, in aggiunta, disponibili due delle funzioni che speravamo di poter trovare sulla controparte, vale a dire il supporto ai comandi vocali di Amazon Alexa (grazie ai quali sarà possibile impostare sveglie, timer, restare informati in ogni momento sulle condizioni metereologiche, gestire la domotica della propria abitazione, etc.) e la misurazione dell’ossigeno nel sangue, che consentirà di tenere sotto controllo l’attività respiratoria, che sappiamo quanto possa essere importanti di questi tempi. Bene anche l’autonomia, visto che la batteria di Amazfit Band 5 dovrebbe durare almeno una quindicina di giorni con un solo ciclo di ricarica (nemmeno in questo il dispositivo differisce dalla lontana cugina).

Il braccialetto sarà in grado di resistere ad immersioni fino a 50 metri di profondità. Presente pure la gestione di 11 modalità sportive differenti, come pure del ciclo mestruale per le donne attraverso l’app companion ZEPP (conosciuta come ‘Amazfit’). Negli USA la nuova Amazfit Band 5 potrà essere acquistata da oggi 21 settembre ad un prezzo di 45 dollari, ovvero il corrispettivo di circa 40 euro al cambio attuale. Non sappiamo se Huami deciderà mai di portare il braccialetto in Italia, ma vi terremo aggiornati su questa possibilità (per quanto remota possa attualmente sembrarci per non intaccare le vendite della Xiaomi Mi Band 5).