Avvistato Harry Styles a Napoli, e su Twitter scoppia il caos. A fare una prima segnalazione è una fan che in un tweet ha raccontato che l’ex One Direction si trovava sul suo stesso volo diretto all’aeroporto della città partenopea.

Non è tutto: la modella Tamara Francesconi ha pubblicato la stessa notizia nelle sue stories su Instagram. Tamara, infatti, ha scritto di aver viaggiato di fronte a Harry Styles. Le richieste di spiegazioni si rincorrono, ovviamente.

La fan che ha riferito di aver volato insieme a Harry Styles nelle ultime ore ha spiegato di non aver avuto la possibilità di avvicinarlo per parlarci e scattare una foto, ma ha pubblicato un video in cui possiamo vedere l’artista di spalle mentre esce dal gate. I più le chiedono di rimuoverlo in quanto registrato senza il suo consenso, ma c’è chi ricorda che l’ex One Direction è un personaggio pubblico.

Non mancano i commenti ironici: da chi afferma che l’artista sarà nel cast della prossima stagione di Gomorra a chi sostiene che condurrà Made In Sud, e ancora chi scherza scrivendo che parteciperà a un progetto neomelodico. L’approdo di Harry Styles a Napoli sarebbe un nuovo punto da unire agli altri avvistamenti dell’ex One Direction in Italia. Durante l’estate, per esempio, l’artista ha visitato Modena, più precisamente il ristorante Osteria Francescana di Massimo Bottura.

Quale sia la natura della visita nel capoluogo campano non è dato saperlo, e sui social dell’artista non compaiono riferimenti all’Italia. Un Paese, questo, che a quanto pare è molto apprezzato dal cantautore britannico tanto da farvi spesso visita. C’è chi sostiene, inoltre, che fosse soltanto uno scalo nell’attesa di un volo successivo. Per il momento dell’arrivo di Harry Styles a Napoli si hanno una foto e un video catturati velocemente, nell’attesa che venga svelato il motivo dello sbarco sul suolo italiano.

HARRY STYLES WAS ON MY FLIGHT TO NAPLES, ITALY TODAY😳😳😳 — melody ackerman (@free_nandosxx) September 21, 2020