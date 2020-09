Sarà una serata scoppiettante quella in onda questa sera per il Grande Fratello Vip 2020. La settimana di Canale5 ricomincia proprio dove era finita e così i concorrenti si ritroveranno sotto le telecamere pronti ad affrontare sorprese, rivelazioni e colpi di scena. Il primo è arrivato qualche ora fa quando il Grande Fratello Vip ha annunciato sui profili social ufficiali che il televoto è stato annullato proprio perché c’era Fausto Leali in corsa.

Il cantante è stato perdonato dopo le sue parole su Mussolini la scorsa settimana ma sembra che oggi non passerà liscio la questione del “negro” che ha voluto dire in casa per indicare una razza ma, soprattutto, per parlare di Enock. Fausto Leali ha specificato ancora che negro era per una razza e nero è il colore, nonostante l’invito di Enock a smetterla e poi anche quello di Patrizia de Blanck che ha fatto notare all’amico “Io ho capito che vuoi dire, ma adesso ti appendono come Mussolini, sono ca**i tuoi”.

A quanto pare la risposta della redazione arriverà proprio nella puntata di questa sera e dopo l’annullamento del televoto, il pubblico è propenso a pensare che l’unica cosa a cui lui andrà incontro sarà l’eliminazione.

Altra storia quella di Tommaso Zorzi che ha lasciato la casa con la febbre alta e per qualche ora abbiamo temuto non tornasse e non fosse in diretta questa sera ma poco fa è rispuntato in casa. I compagni gli hanno chiesto delucidazioni su quanto è successo ma a quanto pare sarà Alfonso Signorini a spiegare tutto questa sera nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. Ciliegina sulla torta sarà il passato di Patrizia de Blanck. A Live Non è la d’Urso si è aperto un vecchio discorso sulla sua adozione da parte del Conte e sul fatto che fosse il braccio destro del Duce il suo vero padre, questa sera se ne parlerà anche al Grande Fratello Vip 2020?

Non mancheranno poi i video dei momenti migliori della settimana, dei primi giorni dei nuovi entrati e, soprattutto, nuove nomination.