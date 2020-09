Arriva una nuova gaffe di Fausto Leali al GFVip, dopo le parole su Mussolini e sulle opere compiute durante il fascismo. L’artista di Io Amo ha infatti parlato della “razza” di Enock, che sarebbe quella “negra”.

Gli altri concorrenti sono intervenuti per fargli notare che sarebbe meglio evitare determinate affermazioni, ma l’artista bresciano non molla: “Ma smettila, nero è il colore, ne*ro è la razza”.

Sembra, quindi, che ci siano i margini per una squalifica immediata dell’artista che ci ricasca con una nuova gaffe, stavolta sui drammatici temi razzisti. A riprenderlo è anche Patrizia De Blanck, che gli ha ricordato l’episodio di Mussolini: “Neri devi dire, mo ti fanno la stessa cosa di Mussolini. So c**** tuoi”.

La nuova puntata del Grande Fratello Vip, sotto la conduzione di Alfonso Signorini, andrà in onda il 21 settembre alle 21,30. Sarà in questa prima serata che si decideranno le sorti di Fausto Leali, che potrebbe dover lasciare per sempre il programma dopo le infelici affermazioni sul fratello di Mario Balotelli.

In molti, si aspettavano l’eliminazione del programma dopo le dichiarazioni sulle opere buone di Mussolini, invece l’artista era stato salvato per il rotto della cuffia. Fausto Leali è anche in nomination con Massimiliano Morra, quindi potrebbe essere il pubblico a determinare la sua eliminazione.

Il nuovo Grande Fratello è iniziato nel segno del Coronavirus, con i primi malanni accusati dal giovane Tommaso Zorzi che è anche uscito per accertamenti. In queste ore, è stata data la diagnosi definitiva e non si tratta di Covid ma di sinusite. Nonostante i pochi giorni trascorsi dall’avvio del programma, c’è già stato il primo abbandono volontario, quello di Flavia Vento, che ha dichiarato di non riuscire a stare lontana dai suoi cani. Il cast si è anche arricchito di nuovi Vip, tra cui Elisabetta Gregoraci che ha fatto il suo ingresso nella puntata del 18 settembre.