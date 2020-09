Il nuovo singolo dei Maneskin esce il 30 ottobre. A darne l’annuncio è stato il gruppo, che ha rivelato la data del ritorno con un post pubblicato su Instagram. Per il momento, non è stato dichiarato quale sia il titolo del brano ma conosciamo solo alcuni versi: “Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro, che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri”.

I Maneskin hanno anche annunciato il ritorno musicale con un nuovo album, che non sarà rilasciato prima del 2021. Il brano farà quindi da apripista al nuovo disco che darà anche un seguito a Il Ballo Della Vita, che hanno pubblicato nel 2018.

Nel corso delle audizioni di X Factor, i Maneskin si erano fatti notare per la loro personalità, attirando l’attenzione dei giudici con una cover di Vengo Dalla Luna di Caparezza. Il loro percorso all’interno del programma è arrivato fino alla finale, dove sono stati condotti dal loro giudice Manuel Agnelli, che li ha portati fino al secondo posto dietro Lorenzo Licitra.

Il successo del gruppo di Damiano David è esploso attraverso la partecipazione a X Factor, nel quale hanno sfiorato la vittoria e presentato il singolo Chosen. L’album è arrivato a molti mesi di distanza dalla finale del programma, con il lancio che è stato affidato alla hit Torna A Casa. La pubblicazione dell’album è stata anticipata anche dal rilascio del singolo Morirò Da Re.

In questi giorni, Damiano David era tornato a far parlare di sé per il nuovo taglio di capelli che ha sfoggiato su Instagram. Il leader dei Maneskin ha anche messo in palio una ciocca per il fan più veloce: “A chi commenta più volte che stavo meglio prima va una ciocca in omaggio”.