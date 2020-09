Only These Words di Chris Cornell è stata pubblicata in una nuova versione in occasione del compleanno di Toni Cornell, figlia dell’artista scomparso. L’edizione inedita era stata pubblicata da Chris nell’album Higher Truth (2015), quinta esperienza in studio come solista e ultimo disco prima della morte.

Gli eredi del frontman dei Soundgarden e degli Audioslave hanno deciso di festeggiare i 16 anni di Toni regalandole questa versione inedita, accompagnata da un messaggio pieno di affetto: “Tuo padre sarebbe fiero di te”. La versione originale di Only These Words di Chris Cornell era eseguita interamente con la chitarra acustica e aveva un ritmo più vivace. Nell’edizione inedita, invece, il brano ha dinamiche più dolci.

La scelta della canzone è dovuta al fatto che Chris Cornell dedicò il testo a sua figlia e oggi, quei suoni e quelle parole, suonano come una ninna nanna piena d’amore. Vicky Cornell, che gestisce gli account social del marito, ha pubblicato la nuova versione arricchita con immagini di Toni ancora in fasce tra le braccia del padre.

Oggi Toni Cornell continua sulla strada del padre e ha iniziato a pubblicare brani che scrisse insieme a lui oltre a interpretazioni delle canzoni della rockstar scomparsa. Per questo Vicki, sua madre, nel messaggio che accompagna il brano aggiunge l’invito a continuare a fare musica.

Tra i Soundgarden e Vicki non corre buon sangue e più volte le due parti si sono scambiate accuse sui diritti del materiale inedito del cantautore scomparso. La loro faida è finita anche in tribunale. L’oggetto sono alcune demo di Chris di cui sia la band che la vedova rivendicano i diritti.

Only These Words di Chris Cornell suona come un augurio in absentia, un abbraccio evanescente di un padre alla sua giovane e promettente figlia che oggi porta con orgoglio il suo cognome e la sua eredità creativa.

In a castle

Down a long road

A little girl was born

To a king and

To a queen and

Her mother’s eyes welled up with tears of joy

Staring at the tiny face

Of a miracle she made

She would say I love you

She would say I love you

Summer came and went

Unrolling trees all stripped to the bone

Daddy’s little girl in his arms, well

They sit upon his throne

Who is that thief hiding in the dark

Just a little girl who stole his heart

He would say I love you

He would say I love you

He would say I love you

With only these three words repeating

A simple greeting but it’s all you keep

Clever lips can be misleading

A tongue can fly away

And won’t come back

But it’s only these words we recognize

6 o’clock A.M

The alarm rings out

Awoken from the dream

No more castle down a long road

No more kings and no more queens

But she’s a princess none the less

And a handsome prince is what she’ll get

He will say I love you

He will say I love you

He will say I love you

He will say I love you

He will say I love you