Nei 5 migliori brani di Chris Cornell c’è tutto il talento monumentale di una voce senza limiti né pari, capace di graffiare le casse con acuti viscerali e, nel contempo, di accarezzare i cuori più duri con ballate profonde. Voce dei Soundgarden, dei Temple Of The Dog e degli Audioslave, Chris Cornell ci ha lasciati con il segno indelebile della sua arte, con una carriera solista che include cover eccellenti.

Hunger Strike (1991)

Scritta da Chris Cornell ed eseguita in duetto con Eddie Vedder dei Pearl Jam, Hunger Strike è una delle canzoni più belle dei Temple Of The Dog. Durante le registrazioni Chris apprezzò particolarmente le doti canore di Eddie: “Il talento di questo ragazzo è incredibile”.

Black Hole Sun (1994)

Il grunge e gli anni ’90 trovano in Black Hole Sun dei Soundgarden uno dei pilastri più importanti, con quel connubio tra chitarre distorte, progressive rock e passione visionaria che ancora oggi fanno scuola. Contenuto in quel capolavoro che è il disco Superunknown (1994) è una delle sue migliori performance.

Cochise (2002)

Quando nei primi anni 2000 gli strumentisti dei Rage Against The Machine unirono le forze con Chris Cornell il risultato fu una vera e propria bomba. Cochise, il primo singolo, fu un’esplosione hard rock di cui ancora oggi sentiamo il boato assordante. Riff taglienti, headbang e groove.

Like A Stone (2003)

Nonostante la potenza di Cochise, la ballata Like A Stone fu il più grande successo commerciale degli Audioslave. Il singolo era il secondo estratto dall’album eponimo Audioslave (2002), e nello special aveva un solo irresistibile di Tom Morello.

Nothing Compares 2 U (2021)

La voce come punto di congiunzione con gli dei. La cover di Nothing Compares 2 U di Prince fa parte dei migliori brani di Chris Cornell pur non essendo un suo brano, per la straordinaria capacità vocale del grande assente.