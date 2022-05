Dalla morte di Chris Cornell sono passati 5 anni, eppure è ancora difficile trovare un senso. Accettarlo è sicuramente impossibile, anche si fronte alle parole toccanti pubblicate dai Soundgarden e dalla moglie Vicky oggi, 18 maggio, 5 anni dopo quella tragedia.

Il messaggio dei Soundgarden

I Soundgarden nelle ultime ore hanno pubblicato una foto in bianco e nero di Chris Cornell. Il frontman è ritratto in bianco e nero, seduto tra le poltroncine di un teatro con un microfono in mano.

Chris,

cinque anni fa ti abbiamo perso. Hai l’amore, hai la pace, hai l’eternità. Amore e pace a tutti i fratelli e le sorelle dei Soundgarden.

Chris Cornell morì a Detroit proprio dopo un concerto dei Soundgarden. La sua ultima foto pubblicata su Twitter mostrava proprio il Fox Theatre, l’ultima location in cui il cantautore stava per esibirsi. Dopo lo show, Chris tornò nella sua stanza d’albergo e lì si tolse la vita.

Aveva 52 anni ed era una delle voci più iconiche degli anni ’90. Oltre ai Soundgarden, aveva militato nei Temple Of The Dog e negli Audioslave.

Il messaggio di Vicky Cornell

Più lungo e sofferto è il messaggio pubblicato da Vicky Cornell. La moglie di Chris ritorna sulla disperazione di quella notte, quando apprese della morte del marito che fino a pochi istanti prima si trovava sul palco in una delle tante tappe del tour. Ecco il ricordo di Vicky:

“5 anni fa sarebbe stato il giorno peggiore della nostra vita. Sarebbe stata l’ultima volta in Chris ci avrebbe abbracciato e baciato, l’ultima volta in sarebbe uscito dalla nostra porta di casa. L’ultima volta che ci avrebbe salutati dalla macchina, l’ultima volta che l’avremmo visto. 5 anni fa, Chris sarebbe salito sul palco per l’ultima volta. Era il suo ultimo spettacolo, la sua ultima esibizione, ma nessuno poteva saperlo”.

In seguito, Vicky Cornell si rivolge ai fan del marito:

“A tutti i suoi fan – sappiate che vi amava tanto. Era grato di poter fare musica, esibirsi in tutto il mondo, di toccare il vostro cuore e influenzare le vostre vite con la sua musica e i suoi testi”.

Alla fine, la vedova di Chris Cornell fa un invito al pubblico.

“Chris ha sempre detto di avere i migliori fan e negli ultimi 5 anni è diventato più evidente che mai. Grazie per aver contribuito a mantenere viva la memoria e lo spirito di Chris, quindi continuate a suonare ad alta voce!“.

Pochi mesi dopo la morte di Chris Cornell il mondo del rock avrebbe subito un altro gravissimo lutto: il 20 luglio 2017 si tolse la vita Chester Bennington, frontman dei Linkin Park e amico di Chris, che cantò anche durante il suo funerale.

