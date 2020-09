Il grande giorno di eFootball PES 2021 è arrivato. In data odierna, 15 settembre 2020, Konami ha infatti resto disponibile la nuova incarnazione della sua celebre saga calcistica, che può essere giocata da tutti gli utenti su PC, PlayStation 4 e Xbox One. A differenza di quando accadeva in passato e di quanto sta facendo EA Sports con il suo FIFA 21 – atteso invece il 6 ottobre -, in quest’anno tanto atipico Pro Evolution Soccer non si esibisce in un capitolo nuovo di zecca, ma sceglie la strada del Season Update, vale a dire del mero aggiornamento stagionale. Sia in formato fisico che digitale, come illustrato dal trailer di lancio visibile direttamente su YouTube a questo indirizzo.

Gli sviluppatori di Konami fanno sapere che oltre agli aggiornamenti di giocatori e squadre, PES 2021 includerà in esclusiva anche la modalità UEFA EURO 2020 in anteprima rispetto alla programmazione del torneo. Non solo, sappiamo che a causa dei ritardi con cui si sono conclusi diversi campionati, alcune leghe e licenze verranno aggiornate tramite una patch al day-one, mentre ulteriori leghe e licenze verranno aggiornate successivamente mediante un Data Pack disponibile per il download dopo il lancio. Oggi, quindi, tutti gli appassionati di calcio virtuale interessati all’acquisto possono trovare la versione Standard Edition di eFootball PES 2021 Season Update, prezzata ad esempi su Amazon a 39,99 euro. La copertina di questa edizione presenta quattro ambasciatori di eFootball PES di questa stagione, vale a dire Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford e Alphonso Davies.

Efootball Pes 2021 Season Update - - Playstation 4 Vivi il calcio con assoluto realismo e fedeltà sfruttando al meglio...

Partite ancora più reali grazie allo scan 3d di molti calciatori e i...

Abbiamo pure le nuove Club Edition di eFootball PES 2021 Season Update – ne esistono cinque -, che possono essere acquistate solo in versione digitale su tutte le piattaforme di riferimento – e relativi store online – al prezzo di 34,99 euro. Ognuna delle Club Edition include un giocatore della serie Momenti Gloriosi e la squadra myClub completa. Da notare come i possessori di PES 2020 o di PES 2020 Lite potranno ottenere uno sconto del 20% per l’acquisto di una delle Club Edition entro e non oltre il 29 ottobre 2020.