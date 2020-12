Mentre prosegue la cavalcata di FIFA 21 con la recentissima uscita dell’update next-gen gratuito su PS5, Xbox Series X e Xbox Series S, il rivale eFootball PES 2021 risponde con una novità che farà sicuramente gola a quanti si professano fan del calcio virtuale su PC e console. Novità che fa rima con l’edizione Lite del titolo di casa Konami, che come da tradizione può essere scaricato gratuitamente da tutti quelli che vorrebbero testarne le bellezze e scendere sui suoi campi da gioco virtuali.

Come potete verificare nel video di annuncio pubblicato dalla software house nipponica, PES 2021 Lite è infatti disponibile per il download da oggi, 7 dicembre 2020. Le piattaforme di riferimento sono PlayStation 4, Xbox One e PC, con Steam, PlayStation Store e Xbox Store ad essere stati già graziati con i link per procedere a scaricarlo.

PES 2021 Lite garantisce l’accesso illimitato alla modalità myClub che permette ai giocatori di costruire una squadra dei sogni adatta al loro stile di gioco. Disponibile anche l’accesso agli incontri Matchday e diverse altre modalità elencate di seguito:

Modalità Kickoff (Offline)

Partita Locale

Partita Co-op

Allenamento (Allenamento Abilità)

myClub

eFootball

Matchday

Tornei Online Tournament (tornei selezionati)

Modalità Modifica (solo PS4 e PC Steam)

Per quanto riguarda le squadre disponibili, Konami informa che si tratta di Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Manchester United e Arsenal. Chiunque decida di acquistare la versione completa di eFootball PES 2021 potrà trasferire i salvataggi della versione Lite e tutti i progressi. I giocatori della versione completa e della versione gratuita giocano sugli stessi server per azzerare i problemi di matchmaking. Vi ricordiamo inoltre che entrambe le versioni del videogame nipponico dagli occhi a mandorla sono pienamente compatibili con le console next-gen PS5, Xbox Series X e con la più piccola ed economica Xbox Series S.