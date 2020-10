Come ogni anno, anche il 2020 ha lasciato spazio alla tradizionale sfida calcistica tra Konami ed Electronic Arts, che si sono fatte sotto con i loro eFootball PES 2021 e FIFA 21. Disponibili entrambi su PC e console di attuale generazione – in attesa di compiere il grande salto su next-gen con le imminenti PS5 e Xbox Series X -, le due simulazioni sportive hanno comunque scelto due strade diverse per definire la più recente incarnazione di due delle saghe videoludiche più celebri e giocate di sempre.

EA Sports ha infatti optato per un capitolo nuovo di zecca, che va a migliorare quanto di buono già visto in quello precedente dal punto di vista grafico, contenutistico e di gameplay. La casa di Metal Gear e Castlevania ha invece scelto di rendere disponibile eFootball PES 2021 come mero update stagionale di PES 2020, andando ad aggiornare rose e calciatori in base all’andamento del mercato reale. Il tutto per prepararsi al meglio per un nuovo capitolo che possa sfruttare a dovere la maggiore potenza di calcolo delle piattaforme di prossima generazione, in uscita il prossimo mese di novembre.

Non solo, nel frattempo è possibile dilettarsi pure con PES 2021 Mobile, al lancio proprio nella giornata di oggi, 26 ottobre 2020, sui dispositivi mobile iOS e Android – come ci ricorda il trailer visibile poco più in alto in questo stesso articolo:

Con PES 2021 Mobile i giocatori avranno la possibilità di partecipare ai nuovi eventi della modalità Matchday, di sfidarsi con le rose, i club e i campionati aggiornati alla stagione 2020/2021 e molto altro ancora. Il gioco offre una grande varietà di top team del calcio europeo, riprodotti con licenza ufficiale, tra cui il Barcellona, il Manchester United, l’Arsenal, la Juventus, il Bayern Monaco e la nuova squadra partner esclusiva, la Roma.

Potete allora scaricare eFootball PES 2021 Mobile da App Store e Google Play in via del tutto gratuita, oppure scaricare l’aggiornamento gratis di PES Mobile per ottenere l’update delle rose e delle squadre.