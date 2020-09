Con l’arrivo di Baby 3 su Netflix il 16 settembre si conclude la serie originale italiana prodotta da Fabula Pictures e distribuita dallo streamer in tutto il mondo.

La serie che era stata annunciata come ispirata al caso di prostituzione minorile negli ambienti della Roma bene emerso nel 2014 si è trasformata ben presto in un teen drama all’italiana, con molta atmosfera e poca sostanza. La trama della prostituzione delle adolescenti dei Parioli è diventata perlopiù marginale, a fronte di quelle dedicate al conflitto generazionale e ai drammi personali tipici dell’età che restano cardine della serie anche in Baby 3, annunciata da Netflix come la stagione conclusiva.

Protagonisti anche di Baby 3 sono Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica). Tornano anche Denise Capezza (Natalia), Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Giuseppe Maggio (Fiore), Massimo Poggio (Arturo), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Max Tortora (Roberto) e Thomas Trabacchi (Tommaso), mentre tra le entry di questa ultima stagione, come già annunciato la scorsa estate, arriva Anna Lou Castoldi (Aurora), la figlia di Morgan e Asia Argento. Altri volti che si aggiungono al cast di Baby 3 sono quelli di Antonio Orlando (Pietro) e Ludovico Succio (Alessandro).

In Baby 3 la verità sugli episodi di prostituzione minorile che hanno coinvolto le protagoniste emerge in tutta la sua evidenza e sconvolge il prestigioso contesto sociale in cui vivono. L’amicizia tra Chiara e Ludovica viene messa in seria discussione e le dinamiche familiari sono inevitabilmente scosse, anche se con reazioni diverse da parte dei genitori delle ragazze, tra chi tenterà di fare di tutto per aiutare i propri figli e chi, al contrario, proverà a salvare le apparenze fino alla fine.

Se da un lato Chiara riuscirà a superare il timore del giudizio degli altri sulle sue scelte, dall’altro Ludovica avvertirà l’esigenza di cambiare strada: alla vigilia dei diciotto anni capirà di dover prendere in mano la propria vita, abbandonando le persone a cui si è legata in un momento di solitudine e che l’hanno portata a prostituirsi. I suoi peggiori incubi saranno la paura di perdere la sua migliore amica, il rapporto con un padre assente, la possibile separazione dalla madre Simonetta, che farà di tutto per aiutare sua figlia ma ammetterà di essere sempre stata a conoscenza delle azioni di sua figlia, pagandone personalmente le conseguenze.

Come nelle precedenti stagioni, anche in Baby 3 la colonna sonora avrà un ruolo di primo piano: oltre alle canzoni inedite composte appositamente per la serie da Yakamoto Kotzuga, nei nuovi episodi debuttano i due nuovi singoli di Achille Lauro e Levante in uscita proprio mercoledì 16 settembre. L’inedito di Lauro Maleducata ha accompagnato il trailer della serie, mentre Vertigine di Levante feat. Altarboy, è stata colonna sonora del teaser. Nel corso degli episodi si alterneranno brani di artisti italiani ed internazionali come Afterhours, Billie Eilish, Dark Polo Gang, London Grammar, Nahaze, FKA Twigs.

Accanto al regista delle prime due stagioni Andrea De Sica (che di Baby 3 dirige il primo episodio), firman la regia Letizia Lamartire (episodi 2-4-5-6), e l’esordiente dietro la macchina da presa Antonio Le Fosse (episodio 3) del collettivo GRAMS, il gruppo di autori che ha creato la serie e curato la sceneggiatura di tutte e tre le stagioni (composto da Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol).